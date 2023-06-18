مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6- 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض "الفجر الرياضي" مباريات اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، كما يلتقي منتخب مصر في مواجهة ودية أمام جنوب السودان.

مباريات اليوم

منتخب مصر × جنوب السودان الساعة الثامنة مساءا على قناة أون سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

“دوري الأمم الأوروبية”

هولندا X إيطاليا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كرواتيا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

“تصفيات كأس أمم إفريقيا”

رواندا X موزمبيق – الساعة 4 عصرا

تنزانيا X النيجر – الساعة 4 عصرا

مدغشقر X غانا – الساعة 5 مساء

أوغندا X الجزائر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إسواتيني X توجو – الساعة 6 مساء

الكونغو X مالي – الساعة 6 مساء

سيراليون X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الرأس الأخضر X بوركينا فاسو – الساعة 6 مساء

الجابون X جمهورية الكونغو – الساعة 9 مساء