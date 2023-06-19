“ظهرت الآن” نتائج البكالوريا 2023 المغرب الدورة العادية من خلال موقع وزارة التربية الوطنية باك حر

“ظهرت الآن” نتائج البكالوريا 2023 المغرب الدورة العادية من خلال موقع وزارة التربية الوطنية

تأتي نتائج البكالوريا في المغرب لعام 2023 في ظل اقتراب اعتمادها من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن صدور النتائج بشكل إلكتروني في الساعات القليلة الماضية، ويمكن لكل طالب الحصول على نتائجه الخاصة عن طريق الاسم والرقم الوطني وغيرها من المعلومات المطلوبة، ومن المقرر صدور النتائج في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المغرب.

وسنوضح لكم خطوات الحصول على النتائج ابتداءً من اليوم، حيث يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وذلك عن طريق إدخال معلومات الطالب المطلوبة. كما يمكن الحصول على النتائج عبر تطبيق "تلميذ"، الذي يتيح إمكانية الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

نتائج البكالوريا 2023 المغرب

يبدأ العد التنازلي لصدور نتائج البكالوريا في المغرب لعام 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المغرب عن صدور النتائج في الساعات القليلة المقبلة، يمكن لكل طالب الحصول على كشف درجاته الخاص عن طريق الدخول على الموقع الرسمي المتوفر على الإنترنت، ويتم حاليًا عملية تصحيح أوراق الإجابات في كافة المحافظات، وبعد ذلك، سيتم إجراء مراجعة سريعة على الأوراق لضمان صحة النتائج، وسيتم إصدار النتائج عن طريق الاسم والرقم المدني وغيرها من المعلومات المطلوبة.

bac.men.gov.ma نتائج البكالوريا بالمغرب ٢٠٢٣

للحصول على نتائج البكالوريا بالمغرب لعام 2023 عبر الموقع الرسمي bac.men.gov.ma، يتوجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الطريقة الأولي من خلال موقع وزارة التربية الوطنية:

الولوج عبر موقع وزارة التربية الوطنية.

يتم ادخال رقم المسار الخاص بالطالب.

الضغط على لست روبوت.

الضغط على بحث لمعرفة النتيجة.

موقع وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا 2023

أعزائي طلاب وطالبات الباك في المغرب، نحن على موعد مهم حيث ستصدر نتائج امتحانات الباك الحر يوم الاثنين الموافق 19 يونيو لعام 2023، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا وفقًا لتعليمات وزارة التربية الوطنية.

ونؤكد لكم أن عملية صدور النتائج سيتم عبر الإنترنت من أجل تسهيل العملية على الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم، خصوصًا في ظل الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، التي جعلت الطلاب غير قادرين على الخروج من المنازل، ولهذا السبب، قامت الوزارة بتوفير التسهيلات اللازمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى نتائجهم عن طريق الإنترنت.

بالنسبة لموعد صدور نتائج البكالوريا 2023 في المغرب، فسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا في صباح يوم 19 يونيو، كما سيتم الإعلان عن نتائج جلسة التعافي من نفس الامتحان في 13 يوليو، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن نتائج المتابعة المستمرة للدورة الأولى في 18 يناير، ونقاط الدورة الثانية في 22 يونيو.

نتائج البكالوريا SMS 2023 عن طريق رسالة على الهاتف

يمكن لجميع التلاميذ الحصول علي نتائج البكالوريا SMS 2023 عن طريق رسالة على الهاتف يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب: