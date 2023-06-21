مصرع وإصابة 32 شخصا إثر انقلاب قطار في تونس

أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن شخصان لقوا مصرعهما على الأقل وأصيب 30 آخرون جراء حادث انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

ولم توضح الإذاعة التونسية حتى الآن، أسباب الحادث، أو عدد المصابين بشكل واضح.

وفي حادث آخر، وقع اصطدام بين القطار القادم من العاصمة تونس وسيارة خفيفة على مستوى كورنيش قابس، مساء الإثنين الماضي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وفي ولاية بنزرت التونسية، انحرف قطار بضائع محمل بكميات من القمح الصلب المستوردة من روسيا، الأسبوع الماضي، دون وقوع أي أضرار بشرية، ولكن تسبب الحادث في أضرار مادية في 8 عربات من مجموع 21 عربة مجرورة بالقطار الذي انطلق من ميناء بنزرت التجاري محملًا بنحو 1400 طن من القمح الصلب المستورد من روسيا في اتجاه ولاية باجة.