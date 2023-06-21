الخطوط السعودية تتقدم 11 مركزًا عالميًا في تصنيف "سكاي تراكس"

تمكنت الخطوط الجوية السعودية، عن تقدم 11 مركزًا في تصنيف "سكاي تراكس"، بعد حصولها على المركز 23 في ترتيب شركات الطيران الأفضل عالميًا لعام 2023م، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم.

ويأتي إعلان ذلك خلال معرض باريس الجوي 2023م "لوبورجيه" في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء هذا التقدم للخطوط السعودية في تصنيف "سكاي تراكس"، في الوقت الذي تسعى من خلاله "السعودية" إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، إضافة إلى دورها في تعزيز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة، ودعم وتشجيع صناعة السياحة الوطنية من خلال مشاركتها في جميع المواسم والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والاقتصادية المختلفة.

يذكر أن الخطوط الجوية السعودية سبق أن حققت قفزات مميزة في هذا التصنيف العالمي، حيث قفزت من المركز 82 إلى المركز 51 في عام 2017م، وإلى المركز 26 في عام 2021م، وحصدت لقب أكثر شركات الطيران تحسنًا في كلا العامين.