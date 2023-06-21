في يومهم العالمي.. رئيس الإمارات يوجه تحية إلى آباء العالم

وجّه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، التحية لكل الآباء في الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأب العالمي 2023.

ونشر رئيس الإمارات تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أبونا زايد رحمه الله.. دائمًا يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه".

وأرفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورة من طفولته مع والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مضيفا: "في يوم الأب العالمي أحيي الآباء في الإمارات والعالم، وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع".

وفي وقت سابق، تصدر اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائمة الأكثر رواجا على موقع "تويتر"، بعد تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قال فيها: "يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟"، في إشارة إلى والده الشيخ زايد بن سلطان.

وتتابعت التعليقات التي تذكر محاسن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أحداث مختلفة خلال مسيرته الخالدة في تأسيس وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.