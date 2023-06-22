اليوم.. بدء إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب والمعلمين

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن بدء إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444 هجرية، اعتبارًا من اليوم الخميس، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، على أن يختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445، على أن يعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الأحد 21-12-1444هـ، ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

بينما سيكون بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات، في مختلف المراحل لدراسية اعتبارا من يوم 26 محرم 1445هـ.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، موضحة أن ذلك يأتي بصفة استثنائية، تزامنًا مع موسم حج هذا العام