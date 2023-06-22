اليوم.. بدء إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب والمعلمين

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن بدء إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444 هجرية، اعتبارًا من اليوم الخميس، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، على أن يختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445، على أن يعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الأحد 21-12-1444هـ، ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

بينما سيكون بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات، في مختلف المراحل لدراسية اعتبارا من يوم 26 محرم 1445هـ.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، موضحة أن ذلك يأتي بصفة استثنائية، تزامنًا مع موسم حج هذا العام

نهاية العام الدراسي وزارة التعليم الحج اختبارات السعودية العاصمة المقدسة العام الدراسي الجديد نهاية العام وزارة التعليم السعودية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك

عاجل.. موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024.. وموعد الكلاسيكو ضد ريال مدريد

عاجل.. اليوم اجتماع البنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة في ظل ظروف استثنائية

عاجل.. تطورات رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

شوبير يفجر مفاجأة كبرى.. هذا الحارس سيرحل من الأهلي

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية في عدد من المجالات المهمة

عاجل.. الاهلي يحسم موقفه النهائي من ضم موليكا