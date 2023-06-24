أردوغان يعلن موقفه من تمرد فاجنر في روسيا

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بوابة الفجر

أجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا على دعمه الكامل في مواجهة التمرد المسلح، الذي أطلقته مجموعة فاجنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

ومن جانبها، أكدت الرئاسة الروسية، أن بوتين أطلع أردوغان على الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أعرب عن دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة من بوتين.

ويأتي دعم الرئيس التركي، لنظيره الروسي، بعدما أعلن قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وقال بريغوجين، إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".

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