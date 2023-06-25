السكة الحديد يفوز ب10 ميداليات ذهبية في بطولة كونغ فو

حقق فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني عبد العزيز البرنس الفوز ب10 ميداليات ذهبية في للووشو كونغ فو لبطولة ابطال الجمهورية على كأس اللواء حازم خاطر للساندا المرحلة السنية تحت ١٠ سنوات و٨ سنوات و٦ سنوات بنين وبنات عشرة ميداليات ذهبية فى مختلف الأعمار وفازوا بالمركز الأول.



وتم إهداء الفوز إلى الدكتور محمد حسين عبد العزيز رئيس نادى السكة الحديد واعضاء مجلس الادارة مهندس سامى عبد التواب ومحمد مصطفى عبد الحى أمين الصندوق.

بجانب عضاء مجلس الاداره الدكتور محمد عباس والدكتوره هناء الخبيرى والدكتور حاتم حسن وعبد الرحمن اشرف والاستاذ عبد الوهاب اشرف وعبد الفتاح فكري والدكتور إبراهيم خليل ادأحمد المدير التنفيذي للنادي وناصر محمد فايز لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق ومدير النشاط الرياضي