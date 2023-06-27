دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة [من بداية يوم عرفة إلى آذان المغرب]

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة [من بداية يوم عرفة إلى آذان المغرب] الأدعية المستحبة لنفسي وللأهل،تزايدت معدلات البحث عن دعاء يوم عرفة في الفترة الأخيرة، وذلك نظرًا لما يتمتع به هذا اليوم من فضل عظيم في الإسلام. ويعتبر يوم عرفة من أهم الأيام في السنة الهجرية، حيث يستحب فيه الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا.

ويعود فضل يوم عرفة إلى عدة أحاديث نبوية، حيث ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، ويعني هذا الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين الصائم وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

وبالإضافة إلى فضل صيام يوم عرفة، فإنه يعتبر أيضًا فرصة للتوبة والاستغفار، والتخلص من الذنوب والخطايا، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والإكثار من ذكره، ويجب على المسلمين أن يستغلوا هذا اليوم العظيم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والاستغفار من الذنوب والخطايا.

وبهذه الطريقة، يمكن للمسلمين أن يستغلوا يوم عرفة بالصيام والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا، والتمسك بالحق والإيمان والتقوى، وبذلك يصبحون من المقبولين عند الله تعالى، وينالون الرحمة والمغفرة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة [من بداية يوم عرفة إلى آذان المغرب]

دعاء يوم عرفة 2023/1444

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقَتُه، وضَعُفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزلَ به غيرك، فرّج عني ما أهمني، وتولّى أمري بلُطفك، وتدارَكني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللَّهُمَّ إنِّ أسألُكَ الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشْدِ، وأسألُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وأسألك حُسْنَ عبادتِكَ، وأسألُكَ قلبًا سليمًا، وأسألك لسانًا صادقًا، وأسألُكَ مِن خيرِ ما تعلمُ، وأعوذُ بكَ من شَرِّ ما تعلمُ، واستغفرُكَ لِما تعلمُ، إنَّك أنت علَّامُ الغُيُوب.

اللّهم إنّي أعوذ بك من يوم السوء، ومِن ليلة السوء، ومِن ساعة السوء، ومِن صاحب السوء، ومِن جار السوء في دار المقامة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

اللهم ألهمنا الصبر والصواب في الأمور كلها ويسر لنا في كل مسألة جوابا ونجنا من كل ألوان العذاب يا رب العالمين

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن ذنوبنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا.



ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.

دعاء يوم عرفة مستجاب

لبيك ربي وإن لم نكن بين الحجيج ملبين، لبيك ربي إنا إليك راجعون وراغبون يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا من حيث لا أحتسب، اللهم لا تشمت بي الأعداء وتوفني وأنت راض عني يا رب العباد.

يا رب عافني من كل بلاء وارزقني العفاف والغنى، اللهم في هذه الأيام العظيمة أسألك أن تحسن لي الختام، وأن تبعد عني الظالمين.

ربي دبر لي أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي، ولم عليّ شملي، وانصرني على من ظلمني، ربي بحق الأيام الفضيلة، والليالي الجميلة، استجيب دعائي ولا تشمت في أعدائي أبدًا.



اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة.

يا رب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تُصعب لي حاجة، ولا تُعظم علي أمرًا ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرًا ولا تكسر لي ظهرًا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزَن، والعجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من عِلم لا ينفع، ومن قلب لا يَخشع، ومن نفس لا تَشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها.

اللهم إني أسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم ارزقني الهدى والتُقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

دعاء يوم عرفة مكتوب

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

اللهم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ربي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يُبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تُعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلق.

أسألك يا الله قرة عين لا تنقطع، اللهم في يوم عرفة، عوضني عمن خذلني وارزقني الراحة والأمان أينما توليت، اللهم بشرني بالخير ما بشرت به عبادك الصالحين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.



اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجًا يا أرحم الراحمين.

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن ذنوبنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللّهم أدخلنا الجنَّة برحمتك من غير سؤال ولا حساب.

اللهم ارزقني توفيقا من عندك وبارك لي في عملي وفي وقتي واجعل عاقبة أمري خيرا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.