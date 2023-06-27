انتهز الفرصة..دعاء ليلة عرفة 1444 (اللهم أغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) أدعية يوم عرفة

دعاء ليلة عرفة 1444 (اللهم أغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) أدعية يوم عرفة

دعاء ليلة عرفة 1444 (اللهم أغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) أدعية يوم عرفة،تتزايد شعبية بحث الأشخاص عن دعاء ليلة عرفة 2023/1444، حيث يعد يوم عرفة من أهم الأيام في السنة الهجرية، ويسعى المسلمون في هذا اليوم إلى العبادة والتقرب إلى الله تعالى بكافة الأعمال والطرق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ويتصدر من بين تلك الأعمال الدعاء الذي يعد من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلمين القيام بها في يوم عرفة.

وقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". لذا، يسعى المسلمون إلى اختيار الأدعية المناسبة لهذا اليوم المبارك.

ويحرص موقع الفجر على تلبية حاجة المتابعين للمعلومات، وتقديم أفضل الخدمات والمحتوى المفيد في مختلف المجالات، ولذا فإننا نقدم لكم في هذا التقرير دعاء ليلة وقفة عرفة 2023/1444، ودعاء يوم عرفة المستجاب، بالإضافة إلى دعاء يوم عرفة المكتوب، وذلك بأكثر من 30 صيغة شاملة لدعاء يوم عرفة.

فليكتب الله لنا ولكم الخير والقبول، ولنتحلى جميعًا بالإيمان والتقوى، ونستغل هذا اليوم العظيم بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى، ونسأله العفو والمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة.

دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب:

اللهم مع تلك النفحات الطيبة بيوم عرفة نسألك أن تجعل لنا من خشيتك ما يجعل بيننا وبين المعصية حائل، وأن تبلغنا طاعتك وترزقنا جنتك اللهم ارزقنا اليقين وهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بسمعنا وبصرنا والقوة ما احييتنا، اللهم اجعلنا من الوارثين واجعل ثأرنا على كل من ظلمنا نسألك يا الله أن تنصرنا على من عادانا وألا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ، وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا، وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ.

اللهم ارضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت.

اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعمُ بها واليقين الذي يريح القلوب.

دعاء يوم عرفة للصائمين 2023

اللهم إني أسألك من فضلِك وعطائِك رزقًا طيبًا مباركًا، اللهم إنك أمرتَ بالدعاءِ وقضيتَ على نفسِك بالاستجابةِ، وأنت لا تُخلفُ وعدَك ولا تكذبُ عهدَك، اللهم ما أحببتَ من خيرٍ فحبِّبهُ إلينا ويسِّرهُ لنا، وما كرهتَ من شيءٍ فكرِّههُ إلينا وجنِّبناهُ، ولا تنزعْ منا الإسلامَ بعد إذْ أعطيتنَاهُ.

اللهم اجعل لنا في فجر هذا اليوم دعوة لا ترد وارزقنا رزقًا لا يعد وافتح لنا في الجنه بابًا لا يسد ولا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ.

اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُك.

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديثه الشريف “أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ”

دعاء يوم عرفة لأمي وأبي:

وفي يوم الترويه اللهم اروي أمي وابي من يد نبيك ومصطفاك شربة هنيئه لا يظمأ بعدها أبدا.

أسالك ياربـي وأنت ربُ كلّ شـي الّا يغرب حضور أمـي وأبـي عن عيـني.. وأنت تعلم ياربـي أنهم روحـي.

ربي أرزق أُمي خمسه أمور !الصحه، وطول العمر، والجنة، وراحة البال، والرضا عني.

“أتمنى أن يزور الفرح بيتنا دائمًا، أن تسعد أمي، أن ينال اخوتي كل ما يتمنوا، أن يرزقنا الله الهداية ويرضى عنا.

اللهم أغفر لأمي وأبي … ولأهل ود أمي وأبي..ولمن أحسن لأمي وأبي.. ولمن دعاء لهم …ولمن افرج عليهم وساعدهم وهون عليهم.

اللهم هب لأمي وأبي عفوا وعتقا من النار ينجيهم ومقاما عاليا في الفردوس بعليين ونظرة لوجهك الكريم ترضيهم.

يارب كما أكرمتني بهما أمًا وأبًا لا شبيه لهما فاكرمني بأن تقبل دعائي لهما،اللهم إن أمي وأبي أحسنوا إليّ فجُد عليهم بإحسانك، وأفتح لهما أبواب جنتك الثمانية يتخيرون من أيهما شاؤوا.

ربي أسالك أن تكتب لأمــي وأبي نصيبا من كل دعاء لنفـسي أو لأحد من خلقك وقبل بفضلك وإكتب لهمانصيبامن كل أجر لي كتبته سبحانك ربي إرحـمهماكما ربياني صغيرا.

اللهم لاترد لأمي دعاء ولا تخيب لها رجاء ولاتسكن بجسدها داء وأدفع عنها البلاء وأستجب لها الدعاء واجعلها من السعداء

دعاء لأمي المتوفية – دعاء لأبي المتوفي:

اللهم اسقي قبر أمي وأبي برحمتك وعفوك وغفرانك اللهم أغفر لأرواح تراها ولا نراها اللهم هب لأمي ولأبي بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوان وأكرمهما بفردوسك الأعلى، اللهم اجعلهما من الضاحكين المستبشرين بجنتك الشاربين من حوض نبيك وجميع أموات المسلمين.

اللهم اجعل حب أُمِّي في قلبي صبرًا ودعاءً، وأبدل مرارة شوقي لها أجرًا، اللهم اغفرلها واجعل الجنة دارها ومستقرها يارب، اللهم افسح لأُمِّي في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة يارب.

اللهم اغفر لأمي وابي وأرويهم من أنهار جنتك، وهب لهم بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوانًا وأكرمهم بالفردوس الأعلى من الجنة يا ارحم الراحمين.

اللهُم طمأنينة تحيط قبور أمي وأبوي، اللهُم نعيم يحفّهم، وأنهار تسرّ ناظرهم، اللهُم الخلود لأرواحهم في جنةٍ مثل التي كانت بقلوبهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

للهم اجعل أمي في أعلى درجاتِ جنتك فهي الأحب إلى قلبي وخير من أحسن إليّ، اللهم ارحم من كانت كتفًا وسندًا وبركةً وأمان، اللهم استجب لكل دعاء دعوته لأمي واجعل دعواتي تصل إليها يارب العالمين.

اللهم اغفر لارواح مرّت ولا ضرّت ربي ارحمهم وابعثهم مبتسمًين كما كانوا دائمًا اللهم ارحم من كانوا في الارض طيبين الذكر طاهرين القلب وهب لهم بقدر دعاء الصالحين للأموات نعيمًا ورضوانًا وسرورً.

اللهم اجعل حب أُمِّي في قلبي صبرًا ودعاءً، وأبدل مرارة شوقي لها أجرًا، اللهم اغفرلها واجعل الجنة دارها ومستقرها يارب، اللهم افسح لأُمِّي في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة يارب.

اللهم في كل لحظة تمر عليها في قبرها زدها نعيما وسعادة اللهم انظر إليها نظرة رضا ورحمة واجعلها قريرة العين بنعيمك اللهم اجمعني بها في فردوسك الاعلي من غير حساب ولا سابقة عذاب بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم.

اللهم ابسط لأمى من فراش الجنة..اللهم أطعم أمى من طعام الجنة… اللهم افتح لأمى من قبرها بابا من جنه على مقعدها بالجنه تهب منه نسائم جناتك لا يسد أبدا.

اللهم يا رب أمي وأبوي عندك في ودائعك اكرم نزلهم ونور مرقدهم وأنس وحشتهم وعاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هم اهله واجعل دعاءنا لرفع درجاتهم فيالجنة واحشرهم مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا.. اللهم ارحم أمي واسكنها جنتك…اللهم ارحم أمي فقيدة قلبي واغفرلها وآنس وحشتها ووسع قبرها.. اللهم ارحم من عز علي فراقها.

اللهم هب ﴿لأمي وأبي﴾ بقدر دعاء الصالحين للأموآت رضوانا، وأكرمهم بفردوسك الأعلى ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام

دعاء ليلة عرفة 1444 (اللهم أغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) أدعية يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للمريض:

اللهُم يا من تُعِيد للمرضى صحتهم، ويا من تُجِيب دُعاء البائس، اسألك الشّفاء لأمي ولكل من أتعبه المرض، شفاء لا يُغادر سقمًا.

يارب إن ضعُفت الأجسام فأنت القويّ وإن اشتد المرض فأنت الشافي، يا من يعيد للمريض صحته، ويا من يستجيب دعاء البائس الضعيف اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر وأجبر من أنهكه الوجع ربي اشفي وعافي كل من يتألم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.

للهم اشفي الأجساد المتعبة ورد لها عافيتها.. اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعـــاء اليائسين.. اشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا يارب.

اللهم اشفِ الأجساد المتعبة ورُدلها عافيتها اللهم يَا من تُعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دُعاء اليائسين اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يُغادر سقمًا وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله إلا أنت سبحانك.

اللهم صّبّ في جسد كل مريض نهرًا من العافيه والصحه يسرى في أوردته. ربي أرح، ثم هون، ثم أشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت.

اللهم يا من يعيد للمريض صحته، ويستجيب دعاء البائس الضعيف، اسألك يا الله في يوم عرفة أن تلطف بجسد كل مريض وتكتب له الشفاء العاجل يارب العالمين.

في يوم عرفة.. ياربّ ما عجز عنهُ الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شي،اللهم أسألك بإسمك الأعظم وجهك الأكرم يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء المريض اللهم اشفيها وأنت أعلم بحالها ورد إليها عافيتها وخفف عنها الالم،اللهم انت الشافي اشفها شفاءًا لايغادر سقمًا.

اللهم صّبّ في جسد كل مريض نهرًا من العافية والصحة يسري في أوردته. ربي أرح، ثم هون، ثم أشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت.

اللهم اسكب في جسد كل مريض نهرًا من الراحة يسرى في أوردته، ربِّ أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا آنت.

(وَما كَانَ اللَّه لِيُعجِزهُ مِن شيء﴾

اللهم لا تختبر صبرنا في صحة احبابنا، يارب حصنتك روحًا نُحِبُها فَأجعلها في ودائعك، اللهُم يامَن تعيد للمريض صِحته وتَستجيب دُعاء البائِس اللهُم اشفي ابن اختي وكل مريض شفاءً لا يُغادر سقمًا.

اللهم لا تختبر صبرنا في صحة احبابنا، يارب حصنتك روحًا نُحِبُها فَأجعلها في ودائعك، اللهُم يامَن تعيد للمريض صِحته وتَستجيب دُعاء البائِس اللهُم اشفي ابن اختي وكل مريض شفاءً لا يُغادر سقمًا. یا مُنزل الشفاء ورَافِع البُلاء ويا مُجيب الدعاء يا من تُعيد للمَريض صِحته ويَامن تَستجيب دُعاء البَائس اللهُم اشفي اخي شفًا لا يغادر سقمًا يارب العالمين.

في يوم عرفة:للهُم اشفي الأجساد المتعبه ورُدلها عافيتهَا. اللهُم يَا من تُعيد للمريض صحته ويَا من تستجيب دُعاء اليائسين اشفِ كل مريض شفاءً لا يُغادر سقمًا يارب.

اللهم في يوم عرفة اشفي من لايعلم بوجعهِ إلا انت، وارح قلبًا لا يعلم بهمهِ إلا انت، اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دُعاء اليائسين، اللهم اشفي كل مريض من مرضه وارفع عنه السوء واجعل العافيه تجري في جسده وقر عين اهله بشفاه وعافيته يارب

دعاء يوم عرفة لأخي:

اللهم اسقي قبر اخي وأبي برحمتك وعفوك وغفرانك اللهم أغفر لأرواح تراها ولا نراها اللهم هب لأمي ولأبي بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوان وأكرمهما بفردوسك الأعلى، اللهم اجعلهما من الضاحكين المستبشرين بجنتك الشاربين من حوض نبيك وجميع أموات المسلمين.

اللهم ارحم كل من عزَّ علينا فراقهم اللهم اغفر لأخي وارويه من أنهار جنتك، وهب له بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوانًا وأكرمه بالفردوس الأعلى من الجنة يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له وارحمه.

اللهم هب لأخي عفوا يكفيه..وعتقا من النار ينجيه ومقاما عاليا.. في الفردوس بعليين. ونظرة لوجهك الكريم ترضيهم…اللهم امين.

اللهم اجعل أخي في أعلى الدرجات بالجنه ربي أكرمهُ وارفع شأنهُ اللهم أستجب لي كل دعاء أدعوه لأخي واجمعني به في جناتك جنات النعيم.

اللّهمّ ثبّت له يقينه وارزقه حلالًا يكفيه، اللّهمّ أبعد عنه كلّ شيء يؤذيه. ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللّهمّ استره على وجه الأرض. وأرحمه في بطن الأرض وأغفر له في يوم العرض. اللّهمّ أعطه ما يتمنّاه وتحبّه له وترضى عنه.

اللهم اغفر لأخي وأروي روحه من أنهار جنتك وهب له بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوانًا وأكرمه بالفردوس الأعلى ياحي ياقيوم.

للهم اسقي قبر أخي برحمتك وعفوك وغفرانك اللهم أغفر لروح تراها ولا نراها اللهم هب لأخي بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوان وأكرمه بفردوسك الأعلى.

اللهم يسر له كل عسير..وابعد عنه كل شرٍ وسوءٍ وضرر..اللهم لا تحمله ما لا طاقة له به..اللهم ارزقه أجمل ممايتمنى..اللهم آمين يارب احفظه بعينك التّي لا تنام واحفظه من كل شرر يارب واحفظ لي اخي الغالي مجدي واحميه من كل شر ياارب.

اللهم افتح لأخي أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه؛اللهم ابعد عنه كل شر وقدر له الخير..ا للهم يسر له كل عسير وابعد عنه كل شرٍ وخطر وسوءٍ وضرر.

أخي سندي في الحياة اللهم لا تصعب عليه أمرا ولا تحن له ظهرا ولا تريني فيه ضرر يا الله.

رب سخر لأخي من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت … يارب أسعده حتى يبلغ سعادته عنان السماء.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهم اهدِنا بالهُدى وزيِّنا بالتقوى واغفرْ لنا في الآخرةِ والأولى.

اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مِن عِندِكَ مَغْفِرَةً إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

دعاء يوم عرفة لزوجي:

اللهم إني أدعوك بكرمك أن تحفظ زوجي وترزقه الصحة والعافية وأن تجعل الرزق له ميسرا حلالأ طيبا واجعل تعبه في ميزان حسناته..ربي وفقه في حياته وارزقه الصبر في وقت الأبتلاء وابعد ألهم الحزن عن قلبه.

اللهم إني أسألك بأسُمائك الحسنى الذي إذا سئلت به أجبت..أن تُبارك لي في زوجي حبيبي وتمنحه الصحة والعافية وأن ترزقه من حيث لا يحتسب اللهم لا تجعل له ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته يا أرحم الراحمين.

الحمد لك يا الله أنك رزقتني زوجًا طيبًا..فأسألك يارب أن ترزقه الخير في الدنيا والآخرة وأن تهديه إلى طريق الصلاح وطريق الاستقامة اللهم رده إليك مردًا جميلًا وابسط له الخير حتى يكتفي …يارب حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان.

ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه،وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ…اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق الحلال وأغنه بفضلك عن الحرام.

اللهم انك قد رزقتني بزوج من خيرة الناس وأفضلهم … زوج حنون كريم عطوف ودود …وضعني في قلبه وعينيه…أسالك يا الله في يوم عرفة أن ترزقه الخير كله عاجله وآجله وأن تصرف عنه الشر كله عاجله وآجله..وأن ترفعه منزلة في الدنيا والآخرة، وأن تحفظه يا الله وترعاه بعينك التي لا تنام.

ربي إن زوجي غالي على قلبي وأنا أحبه وأحب وجوده فلا تحرمني يوما منه..ربي وفقه في حياته وارزقه الصبر في وقت الإبتلاء وأبعد الهم عن قلبه.. يا ربي إن كان يشكي وجعا فكن له العون…وإن كان سعيدا فزده سعادة على سعادته..ربي اجعله أكثر تمسكا بدينه وأكثر صدقا في قوله وسدد خطاه بطريق الخير وارزقه سعادة لا تنتهي..ربي ولا ترني فيه بأسا يبكيني..اللهم أتمم عنه عافيته واحفظ له صحته يا رب.