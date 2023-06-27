دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة أكثر من 20 دعاء مكتوب مستجاب..اللهم اغفر له وارحمه

دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة حيث يعد يوم عرفة، أحد أفضل أيام السنة، والذي يجب على كل مسلم استغلال هذه الفرصة للاستجابة للدعاء بالإلحاح والتضرع إلى الله والإكثار من التهليل والذكر وقراءة القرآن،، فالأجر العظيم واستجابة الدعاء فيه أعظم. ويأخذ احتفال يوم عرفة بالطاعات أشكالًا عديدة، فبالإضافة إلى الصيام، يواظب بعض المسلمين على قراءة القرآن، وبعضهم يقوم بالذكر حتى غروب الشمس، ومنهم من يقيم الصلاة ويدعو الله بكل ما يريد.

ويتساءل الكثيرون عن أفضل دعاء يوم عرفة، وعلى الرغم من أنه يجوز للمسلم أن يدعو الله بأي شيء طوال اليوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير ما قلته يوم عرفة لا إله إلا الله". ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يريد، ولكن يحرص على تكثيف الدعاء في يوم عرفة قبل المغرب بساعة تقريبًا وقبل الإفطار بلحظات، وفي هذه الأوقات يجب التركيز على الدعاء للحصول على أفضل النتائج.

لذلك، يجب على كل مسلم استغلال هذه الفرصة النادرة والمباركة في يوم عرفة بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى، والاهتمام بالصيام والقراءة والذكر والدعاء، والتركيز على الدعاء في الأوقات المحددة للحصول على الأجر العظيم والاستجابة للدعاء. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك.

دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة

اللهم بحق هذا اليوم الكريم وبحق يوم عرفة ارحم عبدك "ذكر اسم المتوفي"، فأنت الرحيم وأكرمه بالجنة فأنت الكريم.

اللهم في يوم عرفة اغفر وارحم "المتوفي" واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يارب العالمين آمين.

اللهم ارحم من اشتاقت لهم ارواحنا وهم تحت الثرى في هذه الليلة المباركة يوم عرفة.

اللهم ارحم من لم يلحق يوم عرفة هذا العام معنا واجعله آمنًا مطمئنًا في جنتك يا الله.

في يوم عرفة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك أهل الرحمة والمغفرة، فإنك كما سميت نفسك العفو الرحيم، فأجعل قبر فلان ابن فلان روضة من رياض الجنة، وزد له فيه مد بصره، وأحطه بريح الجنة، وأفرش تحته من فراش جنتك.

اللهم أعف عنه وأغفر له وأفسح له في قبره مد بصره، وآنسه بلطفك، وأكرم نزله، وأغسله من الذنوب، وأبدله في آخرته دار خيرًا من داره وأهل خير من أهله، وثبته عند فتنة القبر.

اللهم إن كان من أهل الحسنات فزد له في ذلك وضاعف أعماله، وإن كان من أهل السيئات فتجاوز عن ذلك وأنت العفو الرءوف.

اللهم أفسح له في قبره من لدنك فسحة، وأنر منزله بنورك، وأملًا نفسه بالرضا والسرور للقائك حين تبعثه إلى جنتك.

اللهم اسكنه في أعلى درجات جناتك، وثقل ميزانه بالحسنات وصالح الأعمال، وثبته في فتنة القبر وعند الصراط، وجاوره رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والأبرار والصالحين.

اللهم اجعله من أهل اليمين، وأجعل الفردوس الأعلى داره، وآنس وحشته تحت التراب، وتغمده بواسع رحمتك ياذا الكرم يا أرحم الراحمين.

اللهم أكتبه في منزلة الشهداء والصديقين، وأطعمه واسقه من جنتك، وأنزل عليه من نورك، ووسع له ضيق لحده، وأره مقعده من الجنة الخلد.

اللهم ضاعف عمله الصالح أضعاف مضاعفه، وتجاوز عن أخطائه، ويمن كتابه، وبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة أكثر من 20 دعاء مكتوب مستجاب..اللهم اغفر له وارحمه

دعاء للأب في يوم عرفة كالتالي: