دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة أكثر من 20 دعاء مكتوب مستجاب..اللهم اغفر له وارحمه
دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة أكثر من 20 دعاء مكتوب مستجاب..اللهم اغفر له وارحمه
دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة حيث يعد يوم عرفة، أحد أفضل أيام السنة، والذي يجب على كل مسلم استغلال هذه الفرصة للاستجابة للدعاء بالإلحاح والتضرع إلى الله والإكثار من التهليل والذكر وقراءة القرآن،، فالأجر العظيم واستجابة الدعاء فيه أعظم. ويأخذ احتفال يوم عرفة بالطاعات أشكالًا عديدة، فبالإضافة إلى الصيام، يواظب بعض المسلمين على قراءة القرآن، وبعضهم يقوم بالذكر حتى غروب الشمس، ومنهم من يقيم الصلاة ويدعو الله بكل ما يريد.
ويتساءل الكثيرون عن أفضل دعاء يوم عرفة، وعلى الرغم من أنه يجوز للمسلم أن يدعو الله بأي شيء طوال اليوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير ما قلته يوم عرفة لا إله إلا الله". ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يريد، ولكن يحرص على تكثيف الدعاء في يوم عرفة قبل المغرب بساعة تقريبًا وقبل الإفطار بلحظات، وفي هذه الأوقات يجب التركيز على الدعاء للحصول على أفضل النتائج.
لذلك، يجب على كل مسلم استغلال هذه الفرصة النادرة والمباركة في يوم عرفة بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى، والاهتمام بالصيام والقراءة والذكر والدعاء، والتركيز على الدعاء في الأوقات المحددة للحصول على الأجر العظيم والاستجابة للدعاء. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك.
دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة
- اللهم بحق هذا اليوم الكريم وبحق يوم عرفة ارحم عبدك "ذكر اسم المتوفي"، فأنت الرحيم وأكرمه بالجنة فأنت الكريم.
- اللهم في يوم عرفة اغفر وارحم "المتوفي" واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يارب العالمين آمين.
- اللهم ارحم من اشتاقت لهم ارواحنا وهم تحت الثرى في هذه الليلة المباركة يوم عرفة.
- اللهم ارحم من لم يلحق يوم عرفة هذا العام معنا واجعله آمنًا مطمئنًا في جنتك يا الله.
- في يوم عرفة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم إنك أهل الرحمة والمغفرة، فإنك كما سميت نفسك العفو الرحيم، فأجعل قبر فلان ابن فلان روضة من رياض الجنة، وزد له فيه مد بصره، وأحطه بريح الجنة، وأفرش تحته من فراش جنتك.
- اللهم أعف عنه وأغفر له وأفسح له في قبره مد بصره، وآنسه بلطفك، وأكرم نزله، وأغسله من الذنوب، وأبدله في آخرته دار خيرًا من داره وأهل خير من أهله، وثبته عند فتنة القبر.
- اللهم إن كان من أهل الحسنات فزد له في ذلك وضاعف أعماله، وإن كان من أهل السيئات فتجاوز عن ذلك وأنت العفو الرءوف.
- اللهم أفسح له في قبره من لدنك فسحة، وأنر منزله بنورك، وأملًا نفسه بالرضا والسرور للقائك حين تبعثه إلى جنتك.
- اللهم اسكنه في أعلى درجات جناتك، وثقل ميزانه بالحسنات وصالح الأعمال، وثبته في فتنة القبر وعند الصراط، وجاوره رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والأبرار والصالحين.
- اللهم اجعله من أهل اليمين، وأجعل الفردوس الأعلى داره، وآنس وحشته تحت التراب، وتغمده بواسع رحمتك ياذا الكرم يا أرحم الراحمين.
- اللهم أكتبه في منزلة الشهداء والصديقين، وأطعمه واسقه من جنتك، وأنزل عليه من نورك، ووسع له ضيق لحده، وأره مقعده من الجنة الخلد.
- اللهم ضاعف عمله الصالح أضعاف مضاعفه، وتجاوز عن أخطائه، ويمن كتابه، وبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
دعاء لأبي المتوفي يوم عرفة أكثر من 20 دعاء مكتوب مستجاب..اللهم اغفر له وارحمه
دعاء للأب في يوم عرفة كالتالي:
- اللهم في يوم عرفة أنزل على قبر ابي ضياء يؤنس وحشته وينور مضجعه وسعة قبره وأغفرله يالله وارحمه برحمتك ياأرحم الراحمين.
- اللهم في يوم عرفة عطر قبر ابي برائحة الجنة اللهم أرحم من جف قبره وأجعل جنة الفردوس دارا ومقرا له.
- اللهم نور قبر أبي وارحمه برحمتك واغفر ما تبقى له من ذنب في هذا اليوم الفضيل يوم عرفه.
- ربي أرحم جسدآ فارق الوجود ولم يفارق قلبي اللهم في يوم عرفة أرحمه برحمتك واجعل قبره روضه من رياض الجنة ابي.
- اللهم ارحم ابي واغفرله كل ذنوبه وبشره بمقعده ف الجنه وحرم النار عن جسده واسقه من حوض نبيك.
- يوم عرفه موت الأب فقد شديد وشوق مميت وحنين ملازم وحياة أخرى تنتشلك من الفرحه وتفقدك لذة الأشياء اللهم ارحم أبي ضعف مادق نبضي شوقا إليه.
- اللهم ارحم ابي وأسعده في قبره واجعله في نعيم وأجمعني به في جنتكك ب لقاء أبدي لا يعقبه فراق.
- اللهم في يوم عرفة اجعل أبي ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمة النار عليهم، وكتبت الجنة لهم.
- في يوم عرفة اللهم احفظ أبي وأنعم عليه الصحة والعافية وطول العمر.
دعاء لأمي المتوفية – دعاء لأبي المتوفي:
- اللهم اسقي قبر أمي وأبي برحمتك وعفوك وغفرانك اللهم أغفر لأرواح تراها ولا نراها اللهم هب لأمي ولأبي بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوان وأكرمهما بفردوسك الأعلى، اللهم اجعلهما من الضاحكين المستبشرين بجنتك الشاربين من حوض نبيك وجميع أموات المسلمين.
- اللهم اجعل حب أُمِّي في قلبي صبرًا ودعاءً، وأبدل مرارة شوقي لها أجرًا، اللهم اغفرلها واجعل الجنة دارها ومستقرها يارب، اللهم افسح لأُمِّي في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة يارب.
- اللهم اغفر لأمي وابي وأرويهم من أنهار جنتك، وهب لهم بقدر دعاء الصالحين للأموات رضوانًا وأكرمهم بالفردوس الأعلى من الجنة يا ارحم الراحمين.
- اللهُم طمأنينة تحيط قبور أمي وأبوي، اللهُم نعيم يحفّهم، وأنهار تسرّ ناظرهم، اللهُم الخلود لأرواحهم في جنةٍ مثل التي كانت بقلوبهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
- للهم اجعل أمي في أعلى درجاتِ جنتك فهي الأحب إلى قلبي وخير من أحسن إليّ، اللهم ارحم من كانت كتفًا وسندًا وبركةً وأمان، اللهم استجب لكل دعاء دعوته لأمي واجعل دعواتي تصل إليها يارب العالمين.
- اللهم اغفر لارواح مرّت ولا ضرّت ربي ارحمهم وابعثهم مبتسمًين كما كانوا دائمًا اللهم ارحم من كانوا في الارض طيبين الذكر طاهرين القلب وهب لهم بقدر دعاء الصالحين للأموات نعيمًا ورضوانًا وسرورً.
- اللهم اجعل حب أُمِّي في قلبي صبرًا ودعاءً، وأبدل مرارة شوقي لها أجرًا، اللهم اغفرلها واجعل الجنة دارها ومستقرها يارب، اللهم افسح لأُمِّي في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة يارب.
- اللهم في كل لحظة تمر عليها في قبرها زدها نعيما وسعادة اللهم انظر إليها نظرة رضا ورحمة واجعلها قريرة العين بنعيمك اللهم اجمعني بها في فردوسك الاعلي من غير حساب ولا سابقة عذاب بحولك وقوتك يا رحمن يا رحيم.
- اللهم ابسط لأمى من فراش الجنة..اللهم أطعم أمى من طعام الجنة… اللهم افتح لأمى من قبرها بابا من جنه على مقعدها بالجنه تهب منه نسائم جناتك لا يسد أبدا.
- اللهم يا رب أمي وأبوي عندك في ودائعك اكرم نزلهم ونور مرقدهم وأنس وحشتهم وعاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هم اهله واجعل دعاءنا لرفع درجاتهم فيالجنة واحشرهم مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا.. اللهم ارحم أمي واسكنها جنتك…اللهم ارحم أمي فقيدة قلبي واغفرلها وآنس وحشتها ووسع قبرها.. اللهم ارحم من عز علي فراقها.
- اللهم هب ﴿لأمي وأبي﴾ بقدر دعاء الصالحين للأموآت رضوانا، وأكرمهم بفردوسك الأعلى ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام