قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات "تكبيرات العيد" مشاهدة خطبة الوقوف بعرفات

قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات "تكبيرات العيد" مشاهدة خطبة الوقوف بعرفات Saudi Hajj

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قناة الحج بث مباشر
قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات

قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات "تكبيرات العيد" مشاهدة خطبة الوقوف بعرفات،أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات، خلال موسم الحج لهذا العام 1444 هـ، بعشرين لغة عالمية، وهي: الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسية، التركية، البنجابية، الصينية، الملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنية، والفلبينية.

ويعد بث الخطبة بعشرين لغة عالمية إنجازًا مهمًا يسهم في نشر الوعي الإسلامي والتواصل مع المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد على أهمية اللغة كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

ونشكر الله على هذه الخطوة الهامة ونرجو أن يكون لها الأثر الإيجابي المرجو، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج ويغفر لهم ذنوبهم، وأن يجعل هذا الحج مبروكًا ومقبولًا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعًا من كل سوء.

قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات "تكبيرات العيد" مشاهدة خطبة الوقوف بعرفات

بث مباشر وقفة عرفات

شهدت البقاع المقدسة مشهدًا إيمانيًا خالصًا، حيث تم تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، لإدراك وقفة عرفات غدًا، وهو الركن الأعظم في الحج. ولتأمين راحتهم، تم تصعيدهم بواسطة أتوبيسات مكيفة وحديثة.

قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات وتحرص وزارة الداخلية على توفير التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل أدائهم للمناسك المختلفة، وذلك من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة. ويأتي هذا الإجراء انسجامًا مع توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أكد على ضرورة توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن وتخفيف العبء عنهم، وذلك خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق مناخ طيب يتيح للحجاج أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج أعمالهم، ويجعل حجهم مبروكًا ومقبولًا، وأن يحفظ بلادنا والعالم من كل سوء.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية على نايل سات الناقلة لشعائر الحج بث مباشر من جبل عرفات

يأتي تردد قناة القرآن الكريم السعودية على نايل سات الناقلة لشعائر الحج من جبل عرفات كما يلي:

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الحج السعودية 1444

تردد قناة الحج السعودية: 11747
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة الحج بث مباشر وقفة عرفات "تكبيرات العيد" مشاهدة خطبة الوقوف بعرفات

بث مباشر الوقوف بعرفات

تسير وزارة الداخلية بمنظومة متناغمة ومتناسقة لتسهيل تجربة الحج على ضيوف الرحمن، وذلك بتكنولوجيا حديثة تهدف إلى متابعة ورعاية الحجاج صحيًا ونفسيًا، وتوفير مناخ طيب لهم لأداء العبادة بسهولة ويسر. يتم ذلك من خلال بعثة حج الداخلية التي تخصص غرفة عمليات بالأراضي المقدسة لمتابعة أحوال الحجاج على مدار 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يسعى لتوفير الرعاية اللازمة للحجاج.

عند إعلان فوز الحاج في حج القرعة، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيًا ونفسيًا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. وتتابع بعثة الداخلية الحجاج منذ مغادرتهم مطار القاهرة الدولي حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفر لهم ضباطًا لاستقبالهم بمطار جدة أو الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. وتناشد بعثة حج الداخلية جميع ضيوف الرحمن الالتزام بتعليماتها والتركيز فقط على أداء المناسك، وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج أعمالهم، ويجعل حجهم مبروكًا ومقبولًا، وأن يحفظ بلادنا والعالم من كل سوء.

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