بث مباشر من السعودية تردد قناة الحج والإخبارية ومكة المكرمة والمدينة المنورة يوتيوب

بث مباشر عرفات الآن.. خطبة يوم عرفة مباشر الان [يوتيوب] بث حي لمناسك الحج يعرض "الفجر" في هذا التقرير تردد القنوات السعودية التي تنقل شعائر الحج اليوم، بعد ارتفاع معدلات البحث عنها، وذلك للاستمتاع بمشاهدة بث مباشر لأداء مناسك الحج من جبل عرفات ومن مكة المكرمة، بالإضافة إلى إذاعة لايف من المدينة المنورة. ويشعر المسلمون في جميع أنحاء العالم بالشوق لرؤية حجاج بيت الله الحرام خلال قيامهم بأداء مناسك الحج، وسماعهم يرددون نداء لبيك اللهم لبيك من الأماكن المقدسة.

بث مباشر عرفات الآن.. خطبة يوم عرفة مباشر الان [يوتيوب] بث حي لمناسك الحج

توفر بعثة الحج عددًا كبيرًا من العيادات الطبية داخل الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريون، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة وصرف الأدوية لهم مجانًا. كما يتم توفير فريق طبي من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة وتقديم الخدمة الطبية لكبار السن في مناطق سكنهم بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة. ولا تقتصر بعثة الداخلية على ذلك فحسب، بل يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة. ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى في أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصةً أثناء التحرك من مكان لآخر.

تسابق وزارة الداخلية الزمن في منظومة متناغمة ومتناسقة لتقديم الخدمات الطبية والدينية للحجاج. وبمجرد إعلان فوز الحاج بالحج يتم تسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعته طبيًا ونفسيًا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. وتخصص بعثة الداخلية غرفة عمليات بالأراضي المقدسة لمتابعة أحوال الحجاج على مدار 24 ساعة وتتابع الحجيج منذ مغادرتهم مطار القاهرة الدولي حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، ويتم ربط غرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة مع الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية لمعرفة كافة البيانات عن الحجاج بدءًا من مواعيد مغادرتهم وحتى وصولهم وتسكينهم في فنادقهم.

تناشد بعثة حج الداخلية جميع ضيوف الرحمن الالتزام بتعليمات البعثة وعدم الانشغال عن أداء الفريضة، والتركيز فقط على أداء المناسك. ويتم تقديم الخدمات الطبية والدينية للحجاج بشكل متكامل ومنظم، لتوفير أفضل الظروف لأداء الحج بكل يسر وسهولة. وتعمل بعثة الحج الداخلية بكل جهد واجتهاد لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والدينية للحجاج المصريين، وتضمن لهم تجربة حج مريحة ومناسبة لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل جهود العاملين بالبعثة وتفانيهم في خدمة الحجاج.

تردد قناة الحج السعودية 1444

تردد قناة الحج السعودية: 11747

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية 2023

قم بالضغط على خدمة الاعدادات التي تتوافر في ريموت الريسيفر

بعد ذلك اختر إدخال التردد يدويا

بعد ذلك قم بإدخال رقم التردد وأيضا الاستقطاب، كما يتم تحديد معامل تصحيح الخطأ، وأيضا معدل الترميز

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على بحث

سوف تظهر لك بعد 5 دقائق كل القنوات من ضمنها القناة السعودية.

وقفة عرفة 1444 بث مباشر لايف

على شكل صورة خاصة موضحة لتردد القناة، تسهيلنا لمتابعيها الأعزاء، كما ننتهز الفرصة وننقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وضح فيه معنى يوم عرفه، قائلًا، الحج عرفة (أحمد) وهذا يعني أن أداء مناسك الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلًا، يجعلها اسهل من باقي العبادات مثل الصلاة والصوم، اللواتي هما فرض عين ويجب أدائهما في أوقات محددة، أما في الحج يوجد عذر شرعي يعطي المسلم الوقت الكافي وادائها مرة واحدة بالعمر تكفي، وفي يوم عرفة، من قبل الظهر حتى غروب الشمس، يلتقي الحجاج، مع مراعاة قواعد الإحرام واللباس، إلى جبل عرفات، ومن هذه الشعيرة أخذت عرفة اسمها الشائع الآخر يوم الوقف، على جبل عرفه ويسألون الله سبحانه وتعالة رحمته ومغفرته. ومن هذه الشعيرة أخذت عرفة اسمها الشائع الآخر يوم الوقف.