زيزو وشيكابالا يقودان الهجوم.. تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2022-2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للفارس الأبيض، في مواجهة ذئاب الجبل ضمن منافسات الكأس.

ونجح أبناء ميت عقبة، في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بعد تحقيق الفوز على نظيره فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر 2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وعبر مختلف الأقمار الصناعية

