رئيس الإمارات ونائباه يهنئون رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده

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بوابة الفجر

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جان ميشيل ساما لوكوندي، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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