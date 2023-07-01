عاجل| أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم.. والبنوك ترفع رسوم تدبير العملة 15%

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم السبت 1 يوليو 2023، بالتزامن مع استمرار اغلاق البنوك تعاملاتها احتفالا بإجازة عيد الاضحي، وسط توقعات ان يتحرك البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة عقب إنتهاء إجازة عيد الاضحي، حيث قامت العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي برفع رسوم عمولة السحب النقدي خارج البلاد أو الشراء اونلاين إلى 15% بدلا من 10%.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك ابو ظبي الاسلامي سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك ابو ظبي الاسلامي سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.88جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك ميد بنك سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي بنك بلوم سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك ببنك قناة السويس سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في رابع ايام عيد الاضحي ببنك مصر والأهلي سجل سعر الدولار اليوم السبت 1 يوليو 2023 نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بنوك ترفع رسوم تدبير العلمة:

صورة من قرار البنك المصري الخليجي بزيادة رسوم تدبير العملة الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر بالجنيه

رفع عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم رسوم تدبير قيمة العملة بالنسبة للبطاقات السحب من خارج البلاد أو الشراء اونلاين إلى 15% بدلا من 10% سابقا.

وأعلن البنك المصري الخليجي عبر منشور على موقعه الالكتروني زيادة رسوم تدبير العملة الامريكية لجميع البطاقات السحب من خارج البلاد إلى 15%.

كما قام مصرف ابو ظبي الاسلامي بابلاغ عملائه في رسالة نصية برفع قيمة رسوم تدبير الدولار على بطاقات الائتمانية بالعملة الصعبة إلى 15%.

وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ببنكي ابوظبي الاسلامي والمصري الخليجي استقرار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسبق وان رفعت البنوك العاملة في مصر في ديسمبر الماضي رسوم تدبير العملة بالنسبة للبطاقات الصادرة بالجنيه المصري والتى يستخدمها العملاء خارج مصر للسحب النقدي أو شراء اونلاين من 10% إلى 3%.