السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية عن تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من شهر يوليو الجاري، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

هذا وأدى الصراع إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا.

وشهد أمس الجمعة، تجدد المعارك المسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد انتهاء هدنة عيد الأضحى المبارك.

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