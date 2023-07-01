عاجل.. مصرع وزير فلسطيني إثر حادث سير بالضفة الغربية

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بوابة الفجر

توفي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، إثر حادث سير مروع وقع قرب بلدة جماعين إلى الجنوب من نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبه، أكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، أن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، في حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأوضحت الوكالة، أن الوزير الفلسطيني توفي مع مرافقه، كما لقي شخص آخر مصرعه في الحادث، حيث كان قدري أبو بكر، عائدًا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباسن لدى وقوع الحادث.
وبدورها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة متفحمة بالكامل يعتقد أنها كانت تقل الوزير وفي الخلف سيارة أخرى مقلوبة.
ويشغل قدري عمر محمد أبو بكر (70 عاما) منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ عام 2018.

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