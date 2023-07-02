رابط شهادة الدبلوم.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس fany.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس fany.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، بدأ الطلاب في الاستعداد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023، حيث ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتيجة برقم الجلوس. وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العد التنازلي قد بدأ لإعلان النتيجة خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يشعر الطلاب بالتوتر والحماس قبل الإعلان عن النتيجة، وذلك بعد جهودهم الجادة والمستمرة طوال العام الدراسي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 ستعلن قريبًا برقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومن المتوقع أن يشعر الطلاب بالترقب والحماس لمعرفة نتائجهم، وذلك بعد جهودهم الجادة والمستمرة طوال العام الدراسي.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لنتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 سيتم استئنافها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لأعضاء لجان ومراكز التصحيح، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

مع بداية شهر يوليو وانتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ارتفع معدل البحث عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 برقم الجلوس، وتترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة، التي من المقرر أن تصدر فور انتهاء أعمال التصحيح. ويشعر الطلاب بالتوتر والحماس وهم ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتيجة، وذلك بعد جهودهم الجادة طوال العام الدراسي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال هذا الأسبوع، وذكرت مصادر مطلعة أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الإثنين القادم الموافق 3 يوليو 2023.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023:

يجدر بالذكر أنه بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العلمية في 20 مايو الماضي، وبدأت الامتحانات التحريرية في 27 مايو، وانتهت جميع الامتحانات في الخامس عشر من يونيو 2023.

وشارك في الامتحانات 715،432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة في جميع النوعيات، بما في ذلك الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتضمنت الامتحانات 1337 مادة امتحانية، واستمرت في الفترة من 27 مايو 2023 إلى 8 يونيو 2023.

نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية 2022:

نتيجة الدبلومات الفنية

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 18757 طالبا بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 662036 طالبا بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات ( التعليم والتدريب المزدوج):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 18792 طالبا، بنسبة نجاح 85.02 %.

نظام 3 سنوات ( برامج مطورة وفق منهجية الجدارات):

نتيجة الدبلومات الفنية

– حضر 21298 طالبا، بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

حضر 1312 طالبا، بنسبة نجاح 70.73%

نظام 3 سنوات (إعداد مهنى):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر 67156 طالبا – (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61%.

-بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46 %.