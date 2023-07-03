نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد1444

نتايج القبول وزارة الدفاع| استعلام نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد1444هـ (وزارة الدفاع)،أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج قبول الكليات العسكرية للثانوية العامة (14445)، ونوهت لجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية والجامعيين بأن المتقدمين الذين توفرت لديهم شروط القبول وتم ترشيحهم مبدئيًا عليهم الالتزام بالتعليمات خلال الحضور للمراجعة والمقابلة الشخصية، إضافة إلى استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالقبول. ويجب على المقبولين الحضور إلى مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى شؤون المتقاعدين للقوات المسلحة، على طريق الملك عبد العزيز بعد مدارس الأبناء. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن موعد ورابط التقديم للكليات العسكرية لحملة الثانوية العامة، ويمكن الاستعلام عن النتائج والتعليمات الخاصة بالحضور للمراجعة من خلال الرابط المعلن عنه.

نتايج القبول وزارة الدفاع رابط الاستعلام عن نتائج الترشح المبدئي وزارة الدفاع 1445

الدخول على الموقع الإلكتروني “afca.mod.gov.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع من تبويب خدمات.

كتابة رقم الهوية الوطنية ثم رقم الطلب.

النقر على عرض.

نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد1444

شروط القبول الموحد للكليات العسكرية

نتايج القبول وزارة الدفاع ينبغي على المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة قبل تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية. يمكن للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة القبول الموحد على موقع وزارة الدفاع، وينبغي تعبئة الاستمارة الإلكترونية بعناية وتزويد الموقع بالمعلومات الصحيحة والمطلوبة. إذا لم تكن اختبارات القدرات والكفايات متوفرة لدى المتقدم عند التسجيل، فيمكنه ترك هذه الخانة فارغة، وسيتم تحديثها آليًا في وقت لاحق من خلال المركز الوطني للقيا.

يتم مراجعة جميع البيانات المقدمة ومطابقتها مع المستندات الأصلية، وفي حال وجود أي اختلاف في البيانات، سيتم استبعاد المتقدم. ويتعين على المتقدمين أن يكونوا قادرين على الانضمام إلى الخدمة العسكرية.

تتم إعلان نتائج القبول في الكليات العسكرية في وقت لاحق، ويجب على المتقدمين الانتظار للإعلان عن النتائج. يشجع مركز القبول الموحد للكليات العسكرية الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية على الالتزام بالشروط والمتطلبات والعمل على تحسين أدائهم في المجالات المطلوبة لزيادة فرص القبول في المستقبل.