نتائج قبول الكليات العسكرية 1445 للثانوية الترشيح المبدئي عبر afca.mod.gov.sa

وزارة الدفاع السعودية||نتائج قبول الكليات العسكرية 1445 للثانوية الترشيح المبدئي عبر afca.mod.gov.sa،بعد انتهاء فحص طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية، ازدادت حاجة الباحثين إلى الاستعلام عن نتائج القبول الموحد عبر بوابة التجنيد الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، لمعرفة نتيجة الوظائف الشاغرة التي تم التقديم عليها خلال الفترة الأخيرة. ولذلك، نقدم لكم خطوات وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج قبول الكليات العسكرية 1445

نتائج قبول الكليات العسكرية 1445،يجدر بالذكر أن الإدارة العامة للتجنيد في المملكة العربية السعودية بدأت في قبول التجنيد للقوات المسلحة عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة المسجلة، تحتوي على نتيجة القبول المبدئي أو الرفض. وفي حال تم قبول المتقدم، عليه إكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتجنيد، وحجز موعد في أحد مراكز التجنيد، وتقديم البيانات التفصيلية المطلوبة.

شروط الالتحاق في وظائف وزارة الدفاع 2023

يجب أن يكون المتقدمين مقيمين في المملكة ويحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يتمتع المتقدمين بسمعة طيبة وحسن السيرة والسلوك.

أن يكون سن المتقدم أقل من 27 عامًا، باستثناء التخصصات الطبية التي تحتاج عمر أعلى من ذلك.

أن يكون طول المتقدم مناسب مع وزنه حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

يجب على مقدم الطلب لمهنة الطب أن يكون قد أكمل مدة الامتياز، كما يجب أن يكون معه تصريح عمل من الهيئة السعودية، وذلك لضمان أمن الوظيفة وأهميتها للحكومة والمملكة.

نتائج قبول الكليات العسكرية 1445 للثانوية الترشيح المبدئي عبر afca.mod.gov.sa

تعليمات الحضور للمراجعة

ملئ البيانات الخاصة بالاستبيان الطبي وطباعته. تعبئة بيانات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدم. طباعة استمارة الالتحاق مع استكمال باقي الإجراءات “نموذج الأحوال المدنية، توقيع وتصديق الأوراق المطلوبة من الجهات المعنية”. الحضور في الموعد المحدد في النتيجة. حجز موعد للكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية والالتزام بذلك الموعد، حيث لن يقبل أي طالب في غير موعده. إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل. طباعة بطاقة المراجعة والمحدد فيها الموعد. لا يسمح بدخول أي متعلقات شخصية ومنها الجوال. إحضار ملف شفاف من الأعلى والقاعدة بلاستيك ووضع جميع الأوراق فيه. ألوان الملف على حسب كل كلية “الأخضر للكلية الحربية، الأبيض للكلية البحرية، الأزرق للكلية الجوية، الأسود لكلية الدفاع الجوي”. الالتزام بالحضور بالزي الرياضي دون شعارات مع حذاء مناسب غير البوت الرياضي دون شراب.

رابط الاستعلام عن نتائج الترشح المبدئي وزارة الدفاع 1445

نتائج قبول الكليات العسكرية 1445،بعد إغلاق باب القبول والتسجيل في دورة الضباط الجامعيين لحملة شهادات البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية في العام الدراسي القادم 1445هـ، ينتظر المتقدمون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية إعلان نتائج الفرز المبدئي أو الترشيح الأولي للجامعيين.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج القبول والترشيح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بشكل تدريجي على دفعات. عند إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين، يمكن الاطلاع على الأسماء المقبولة عبر موقع اللجنة المركزية لقبول الجامعيين الإلكتروني.

وعند إرسال لجان قبول طلاب الكليات العسكرية والجامعيين رسائل نصية قصيرة إلى هواتف المتقدمين، الذين يحملون شهادات البكالوريوس أو شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، للالتحاق بالخدمة العسكرية في العام الدراسي المقبل 1445هـ، ستتضمن تلك الرسائل نتائج القبول المبدئي للثانوي والجامعيين. وبالتالي، يمكن للمتقدمين الاطلاع على حالة طلباتهم أو حالة الترشح مباشرةً من خلال زيارة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.