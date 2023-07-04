معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 "ظَهرت الآن" برقم الجلوس والقيد على موقع الوزارة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023، يبحث الكثير من طلاب وطالبات ليبيا عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023، بعد إعلان مكتب الإعلام والإتصال في وزارة التربية والتعليم عن دعوة وسائل الإعلام والإعلاميين لحضور وتغطية مراسم إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الساعة 12:00 ظهرا في المكان المركز الوطني للامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

قام وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف بالاستماع إلى إحاطة اللجنة العليا للامتحانات العامة بخصوص سير امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023، وتم ذلك خلال حضوره للاجتماع السابع، حيث تم مناقشة الدور الأول للامتحانات وتقديم التقارير الفنية المتعلقة بها لاستكمال مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 برقم القيد

تبين نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023 نسبة نجاحًا عالية جدًا، نظرًا لمستوى الامتحانات التي كانت ذات مستوى عالٍ وملائم لمستوى الطلاب المتوسط، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك عملية العد والجمع والتحقق الضوئي، إضافة إلى جمع الدرجات التي تم تحقيقها في الأعمال السنوية.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

البحث عن خيار “نتائج الشهادة الإعدادية”.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل الرقم الوطني ورقم القيد.

الضغط على زر البحث وانتظار ظهور النتيجة.

Natija.moel.ly الشهادة الاعدادية في ليبيا

تم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة المتوسطة من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيا. بدأت عمليات التصحيح وتم تحديد موعد إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة المتوسطة في ليبيا عام 2023، سيتم الإعلان عن النتيجة في مطلع شهر يوليو على موقع منظومة النتائج للشهادة المتوسطة في ليبيا عام 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 الدور الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بأن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في الدور الثاني تشير إلى أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول سيجتازون الامتحان في التاسع من يوليو، وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول من الشهادة الإعدادية في ليبيا خلال الساعات المقبلة على الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

سيتم نشر نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا الآن على موقع وزارة التربية والتعليم من قبل وزير التربية والتعليم أحمد مسعود، والجميع في انتظار الحصول على النتائج الآن.

تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا عام 2023، ويتوجب عليك الآن الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية من أجل الحصول على نتيجتك برقم جلوسك.

نشرت وزارة التربية والتعليم في ليبيا على موقعها الرسمي إعلانًا يفيد بأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023م سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت ليبيا. وهذا يأتي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن سير امتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023م، والتقارير الفنِّية الخاصة بها.

وقد حضر وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريفْ الاجتماع السابع للجنة العليا لاِمتحانات الشهادات العامة، واطلع على إحاطة اللجنة بسير امتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023م، والتقارير الفنِّية الخاصة بها، وهذا يعكس جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي في البلاد.

ينتظر الطلاب والطالبات في ليبيا بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، وسيتمكنون من الاطلاع عليها من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا. وتتمنى وزارة التربية والتعليم في ليبيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات في مستقبلهم الدراسي.