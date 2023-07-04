“ظهرت الان” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 عبر موقع منظومة الامتحانات الوفاق الليبية natija.moel.ly

ارتفعت نسبة البحث لدى الكثير من المواطنين في ليبيا، سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور، عن رابط natija.moel.ly لنتائج الشهادة في الأيام الأخيرة، وبدأ طلاب الشهادة الاعدادية في أداء الامتحانات بشكل رسمي، حيث بدأت اختبارات الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول في الخامس والعشرين من مايو 2023 واستمرت حتى السابع من يونيو 2023، من خلال موقعنا بوابة الفجر، سنوفر لكم الرابط والخطوات للاستعلام عن نتائج الطلاب في ليبيا.

natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة

بحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا على الموقع natija.moel.ly. ينتظرون ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في جميع محافظات ليبيا بفارغ الصبر، تمت أداء امتحانات الدور الأول بسهولة ودون وقوع أي عمليات غش أو مشاكل تواجه الطلاب، وقدمت وزارة التربية والتعليم الليبية إمكانية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2023 بشكل إلكتروني بعد الانتهاء من تصحيح ورصد ومراجعة درجات الطلاب. في هذا المقال سنقدم لكم رابط وأهم الخطوات للحصول على النتائج.

natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن توفير ميزة الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية إلكترونيًا في جميع محافظات البلاد عبر موقع natija.moel.ly، يجب عليك اتباع الخطوات التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الرسمي والالكتروني من هنا.

قم بالضغط على نتائج الشهادة الاعدادية الدور الأول 2023.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

قم بالضغط على عرض النتائج الخاصة بدرجات طلاب المراحل الاعدادية المختلفة.

وفي النهاية قم بالانتظار لبضع لحظات حتى تظهر النتائج إذا تم الانتهاء من رفعها.

قد أعلن وكيل الوزارة الليبية قبل بضعة أيام على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إنهاء تصحيح الامتحانات في جميع اللجان الإلكترونية بمختلف المحافظات، وأكد أيضًا أن الوزارة تراقب النتيجة بشكل مستمر ودقيق.

سيتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وسيتم تفعيل الرابط بعد تأكيد النتيجة رسميًا.

بعد ساعات قليلة، سنعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023. تم الإعلان عن اجتماع المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 في المركز الوطني. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة ومعدل النجاح وأسماء الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية خلال المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى جميع الإحصائيات المتعلقة بالنتيجة.

نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023

أكدت مصادر تعليمية اليوم الثلاثاء صحة الأخبار المتداولة حول تحديد نسب النجاح وتاريخ إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2022.

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في دولة ليبيا ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، ويعتبر natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة هو الرابط الرسمي الذي يتم نشره من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيا للاستعلام عن النتائج الرسمية للطلاب.

يجب التأكد من إدخال الرقم الصحيح للجلوس حتى يتمكن الطالب من الاطلاع على نتيجته بشكل صحيح. ويجب الانتباه إلى أن النتائج التي يتم عرضها على موقع natija.moel.ly هي النتائج الرسمية والنهائية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيا.

يتمنى الجميع في ليبيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات في مستقبلهم الدراسي، ويجب التذكير بأهمية العمل الجاد والمثابرة في الدراسة والاستعداد الجيد للامتحانات القادمة.