عاجل.. وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 رابط النتيجة حصريا [استعلم الآن]

وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 رابط النتيجة حصريا [استعلم الآن]

وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 رابط النتيجة حصريا [استعلم الآن]،ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في ليبيا بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي تعرف باسم الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2022-2023. ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف اليوم الثلاثاء، نتائج الدور الأول من الامتحانات في ليبيا لعام 2023، في مقر المركز الوطني للامتحانات بمدينة قرقارش، عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

دعا مكتب الإعلام والاتصال التابع لوزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام والإعلاميين لتغطية مراسم إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023، والتي ستعقد في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت ليبيا في المركز الوطني للامتحانات بمدينة قرقارش.

ويأتي ذلك بعد إجراء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعرف بـ "الشهادة الإعدادية"، والتي شارك فيها 188060 طالب وطالبة في كافة أنحاء البلاد. وتم توزيع الطلاب على 13 دائرة انتخابية و13184 قاعة امتحانية، وتم تعيين 32199 ملاحظ و3664 مراقب و1359 مرشد نفسي و224 مشرف فئات خاصة و2191 فرد خدمات و5436 من أفراد الحراسة لمراقبة سير الامتحانات.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الأول

في اجتماع اللجنة العليا للاِمتحانات الشهادات العامة، الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور "موسى المقريف" يوم أمس الاثنين، تم عرض تقرير تفصيلي عن سير اِمتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، بالإضافة إلى التقارير الفنية المتعلقة بها.

وقد أشاد الوزير بجهود اللجنة في تقديم تقارير مفصلة عن اِمتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتضمنت جميع الملاحظات التي وردت من اللجان المركزية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 رابط النتيجة حصريا [استعلم الآن]

وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من هذه التقارير في إجراء اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة والسنوات القادمة، عن طريق تحديد عدد القاعات الاِمتحانية وعدد الطلاب والتلاميذ في كل قاعة، وعدد اللجان الاِمتحانية في كل مراقبة تربية وتعليم لتجهيزها للامتحانات.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف اللوائح والقوانين، سواء كانوا ملاحظين أو لجان إشراف على الاِمتحانات، وإحالتهم إلى التحقيق.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم المقعد 2023

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في ليبيا عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الليبية على الرابط moe.gov.ly .

ويمكن الدخول على صفحة نتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول من الامتحانات.

وعقب ذلك تسجيل بيانات الطالب المراد الاطلاع على نتيجته، وضمن هذه البيانات الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد.

ثم يتم النقر على زر “عرض النتيجة” لعرض جميع تفاصيل النتيجة.

رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023 الجديد برقم الجلوس imtihanat

أضاف الوزير بأنه لاحظ من خِلال زيارته التَّفقدية لِسير الاِمتحانات بِتكرُّر شكوى التلامِيذ والطلاب من عدم اِستكمال المنهج الدِّراسي لِعدم وجود مُعلِّمين، في حِين أن مُعلِّمي المواد يتم تكليفهم بأعمال أخرى رغم التعميم على المراقبات بعدم تكليف المُعلِّمين بِمهام إدارية.

وَأشار الوزير بأنَّ الوزارة وضعت محاربة الغش شعارًا لها وهدفًا هذا العام، وتم رصد العديد من حالات الغِش من خلال لِجان الاِمتحانات، واللجان المركزية بالمراقبات، واللجنة العليا للإشراف على الاِمتحانات من خِلال الزيارات الميدانية، ولجنة المكافحة الإلكترونية بالمركز الوطني للامتحانات.