رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [بالاسم ورقم الجلوس] بوابة التعليم الفني

عاجل..رابط (مباشر) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [بالاسم ورقم الجلوس] رسمياً بوابة التعليم الفني ، تفوقت الفتيات على الفتيان في قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث حققت 22 طالبة المراكز الأولى بينما حقق 7 طلاب المراكز الأولى، لتصبح القائمة تضم 29 طالبًا وطالبة فقط.

رابط (مباشر) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [بالاسم ورقم الجلوس] بوابة التعليم الفني،صرحت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم بإعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 عبر موقعها الرسمي. ويتاح للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحاناتهم بإدخال رقم جلوسهم، حيث سيتم عرض درجاتهم في المواد والمجموع النهائي وحالتهم سواء كانوا ناجحين أو راسبين أو يحتاجون إلى امتحانات الدور الثاني في أكثر من 3 مواد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية أيضًا في المدارس خلال الـساعة القادمة، وذلك لتسهيل عملية الوصول للنتائج بالنسبة للطلاب الذين لا يستطيعون الوصول إلى الموقع الإلكتروني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وسيعلن نسبة النجاح في كل شعبة، بالإضافة إلى أسماء الطلاب الأوائل. ومن المتوقع أيضًا أن يتحدث الوزير عن بعض الإنجازات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وشملت الامتحانات (715432) طالب وطالبة في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتمت الامتحانات في (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27 مايو وحتى 8 يونيو 2023، وتم تنفيذ الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة بطريقة ميسرة للطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام. وأشار إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بها، وتم أيضًا استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النظم الأمنية.

وتكنولوجيا الطاقة النووية، واللوجستيات، وصناعة الحلي والمجوهرات.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني وتحسين جودة التعليم به، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة للطلاب لتحقيق التميز والنجاح في حياتهم المهنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [بالاسم ورقم الجلوس] بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وإذا كنت تريد معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فهي ستكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

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وضع رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023

وإذا كنت تريد معرفة نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023، فهي ستكون متوافرة من خلال بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث تتضمن دبلوم زراعي أقسام البستنة، وأيضا الصحة البيطرية، وكذلك تربية النحل، بالإضافة إلى قسم وقاية المزروعات، وأيضا الألبان والصناعات الزراعية، وأخيرا العجائن والمخبوزات، حيث يحصل الطالب على شهادة دبلوم زراعي إعداد مهني.