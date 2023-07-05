ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام برقم الجلوس،من المتوقع أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 في محرك البحث "جوجل" بعد قليل يوليو 2023، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية التحقق من نتائجهم بإدخال رقم الجلوس عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم عرض درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الحاصل عليه، إضافة إلى حالته النجاحية أو الرسوب أو الحاجة إلى الدور الثاني في أكثر من ثلاثة مواد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 سيقدم للطلاب نتيجتهم بشكل تفصيلي، وسيتم عرض درجات الطلاب في المواد المختلفة والمجموع الحاصل عليه، إضافة إلى حالتهم النجاحية أو الرسوب أو الحاجة إلى الدور الثاني في أكثر من ثلاثة مواد.

ويقدم موقع "الفجر" خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدخول على الرابط المتاح على الموقع الرسمي للوزارة وإدخال رقم الجلوس للحصول على نتيجتهم. ومن المتوقع أن يتم تفعيل هذا الرابط خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، وذلك بعد عيد الأضحى المبارك.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقعها الرسمي، حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس. وتتضمن النتيجة تفصيل درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الحاصل عليه، فضلًا عن حالته النجاحية أو الرسوب أو الحاجة إلى الدور الثاني في أكثر من ثلاثة مواد. ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأعلنت الوزارة عن انعقاد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية عن توفر روابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم. وأشارت المديرية إلى أن هذه الروابط ستعمل بشكل جيد برقم الجلوس فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وإذا كنت تريد معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فهي ستكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

بوابة التعليم الفني ( هنـــــــــــــا )

وضع رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

58 ألفًَا من طلاب الدبلومات الفنية فى البحيرة أدوا الامتحانات

اأنهي طلاب الدبلومات الفنية فى محافظة البحيرة امتحاناتهم خلال الفترة من السبت ٢٧ مايو وحتى الخميس ٨ يونيو.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية ٥٨٤٤٦ طالبًا وطالبة، أدوا الإمتحانات داخل ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لجميع نوعيات التعليم الفنى على النحو التالي

ويبلغ عدد طلاب دبلوم الثانوي الصناعي ٤١٦١٦ طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي الزراعى ٥٩٢٣ طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي التجارى ٨٤٢٩ طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي المزدوج ٢١١٣ طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي، عدد طلاب دبلوم الثانويال فندقى ٣٦٥ طالبًا وطالبة.