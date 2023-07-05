سلطنة عُمان تُرحّب بالاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا

أعربت سلطنة عُمان اليوم في بيان لوزارة الخارجية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين وفقًا لقواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل؛ والذي من شأنه أن يعزز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة".

وأضافت الخارجية: «وهذا يأتي لرفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد».

وتابعت: «تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي».