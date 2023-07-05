محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تطوير الشراكة الاستراتيجية

عربي ودولي
بوابة الفجر

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية لدفع التقدم في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" التي أعلنها البلدان خلال شهر سبتمبر/أيلول عام 2021.

كما تناول الاتصال "فرص التعاون التي تسهم في تعزيز طموحات التنمية المستدامة لكلا البلدين".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، مؤكدين في هذا السياق "حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".

المملكة المتحدة دولة الإمارات اتصال هاتفي التنمية المستدامة شراكة استراتيجية بريطانيا الإمارات محمد بن زايد الشراكة الاستراتيجية محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء بريطانيا الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أي خدمة - عاجل ظهرت الآن بالرابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم نتيجة نت وبوابة التعليم الفني رسمياً

عاجل..ظهرت رابط (مباشر) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [بالاسم ورقم الجلوس] رسمياً بوابة التعليم الفني

هات "نتيجتك" الآن برقم جلوسك رسميا.. استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول حصريا - بوابة الثانوي الفنى natega fany emis gov eg

مبـروك نتيجتك ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الفني لكل التخصصات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. رابط سريع للاستعلام عن نتيجه دبلوم تجارة - نتيجة الدبلومات الصناعية الآن عبر بوابة التعليم الفني

رفع تقييم قوقل ماب مع الضمان

ظهرت الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم.. موعد وكيفية الحصول عليها عبر بوابة الفجر

عاجل.. ( حصري الآن ) رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني رسمياً