محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تطوير الشراكة الاستراتيجية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية لدفع التقدم في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" التي أعلنها البلدان خلال شهر سبتمبر/أيلول عام 2021.

كما تناول الاتصال "فرص التعاون التي تسهم في تعزيز طموحات التنمية المستدامة لكلا البلدين".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، مؤكدين في هذا السياق "حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".