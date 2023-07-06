الصين: تسجيل 239 وفاة بكورونا في يونيو الماضي

كشفت الصين، اليوم الخميس، عن وفاة 239 شخصا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد أشهر عدة من رفع معظم إجراءات الاحتواء.

وأفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل 164 حالة وفاة في مايو ولم يكن هناك أي حالة وفاة على الإطلاق في أبريل ومارس.

وبدأت الصين في استخدام استراتيجية احتواء "صفر كوفيد" في أوائل عام 2020 وتعزو عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي وإغلاق الحدود والاختبار الجماعي الإجباري لإنقاذ الأرواح بشكل كبير. لكن الإجراءات رفعت فجأة في ديسمبر.

وبلغت الوفيات هذا العام ذروتها في يناير وفبراير، حيث تم تسجيل 4273 في 4 يناير، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيا إلى صفر في 23 فبراير، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

يذكر أنه بين 3 يناير 2020 و5 يوليو 2023، أبلغت الصين عن 99292081 حالة إصابة بكوفيد، و121490 حالة وفاة.