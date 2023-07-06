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بدء عملية فصل التوأمين السياميين السوريين "بسام وإحسان" بالمملكة

السعودية
بوابة الفجر

بدأت عملية فصل التوأمين السياميين السوريين "بسام وإحسان" بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تستمر العملية مدة تسع ساعات ونصف، حسب ما أعلنه الدكتور الربيعة.

ونوّه إلى أنّ فرصة بقاء أحد التوأمين، وهو "إحسان"، ضئيلة للغاية، نظرا لمعاناته من مشاكل خلقية كبيرة.

وقال إن المرحلة الأولى وهي التخدير قد بدأت، يتخللها عدة خطوات مثل إعطاء مهدئ للتوأمين، وإدخال أنابيب التنفس، والمراقبة الحيوية وغيرها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة التعقيم، ثم مرحلة فتح الجراح، تليها مرحلة فصل الكبد والأمعاء، ثم الترميم.

وشكك بإمكانية نجاة أحد التوأمين "إحسان"، مبينا خلوه من الأعضاء التناسلية الذكورية، وأنه لا يوجد لديه كلى ولا مثانة بولية ولا جهاز بولي، وأنه يعاني من مشاكل خلقية كبيرة، إضافة إلى مشاكل في القلب وضمور بالجهاز العصبي.

وأضاف أن "إحسان" يعتبر طبيا "متطفلا على أخيه"، وأنه لا يملك مقومات للحياة تساعده على البقاء، مشددا على أن العملية الجراحية ستركز على الحفاظ على حياة التوأم "بسام".

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن أصعب مراحل العملية هي فصل الكبد والشرايين، لتداخلهما الكبير بين التوأمين، مبينا أنه "نظرا للعيوب الخلقية لإحسان، فمن المتوقع مواجهة بعض التحديات"، لكنه أكد تفاؤلهم بنجاح العملية، خاصة مع الكادر الطبي الخبير في التوائم السيامية.

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