الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بعدة مناطق في الضفة الغربية، اندلعت خلالها مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من مدينة جنين بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي بلدة "سيلة الظهر"، حيث حاصر الجيش أحد المنازل، بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية، إثر تصدي مجموعة مسلحة فلسطينية له، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان خلال المداهمة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "عناصر الجيش عثروا على (نموذج) لطائرة مسيرة صغيرة كان المسلحون في جنين يحاولون تطويرها لتحمل مواد متفجرة لتنفيذ عمليات".

كما داهمت القوات الإسرائيلية مخيم "الفوار" قرب مدينة الخليل، واندلعت ‎مواجهات داخل المخيم، فيما استخدم الجيش الرصاص الحي‎ دون وقوع إصابات.

واندلعت مواجهات اليوم الخميس، في مدينة القدس، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة "العيسوية".

واعتقل الجيش 4 شبان وصادر بعض ممتلكاتهم.

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