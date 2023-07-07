محمد بن راشد: مستقبل الإمارات بأيدي جيل يحب المعرفة

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الجمعة، الفائزين في «تحدي القراءة العربي»، وذلك في دورته السابعة على مستوى البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد على تويتر: «احتفلت واحتفت دولة الإمارات اليوم بـ 514 ألف طالب من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي، والذي بلغت مشاركاته العربية والعالمية 24.8 مليون طالب.. فخور بمشاركة أبناء الإمارات.. ومتفائل بإقبال الجيل الجديد على القراءة.. ومطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة ويعشق القراءة والاطلاع».

وأضاف: «أبارك للطالبة الأولى آمنة محمد المنصوري، ولأهلها فوزها بالمركز الأول.. حيث قرأت 128 كتابًا خلال العام الدراسي.. آمنة فقدت قبل عامين قدرتها على المشي.. لكنها لم تقف عاجزة.. بل أبحرت وحلقت في بحور الأدب والمعرفة.. وكان تحديها دافعًا لتغيير حياتها».

وقال: «اليوم آمنة استعادت قدرتها على المشي.. وفازت في تحدي القراءة.. وكتبت قصتين.. وستمثل الدولة بعد أيام قليلة في أولمبياد الفيزياء العالمي في طوكيو.. تحدي آمنة كان فرصة لها لإعادة بناء نفسها والانطلاق نحو الحياة.. وهكذا نريد أبناء وبنات الإمارات».

وأضاف: «وأبارك أيضًا للطالب غريب اليماحي.. الحاصل على المركز الأول في تحدي القراءة في الدولة في فئة أصحاب الهمم.. غريب كفيف البصر.. لكنه ليس غريبًا في طريق الإنجاز.. وليس كفيفًا عن الوصول للمعالي.. قرأ غريب 130 كتابًا خلال العام الدراسي بطريقة برايل.. وهو كاتب للمقالات.. ومتحدث.. ومتفوق.. وملهم لنا جميعًا.. عندما يقرأ الكفيف 130 كتابًا.. على المبصرين أن يراجعوا أنفسهم فيما يقرؤون.. كل التوفيق للطالب غريب.. الذي يمثل بإصراره وقوة إرادته مقولة لا شيء مستحيل في دولة الإمارات».

وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، مشاركة قياسية بزيادة 11% عن الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة.

وتتميز هذه النسخة، إلى جانب المشاركة القياسية، بإضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ما يمثل تطورًا نوعيًا في هذه المبادرة، يعكس حرصها على الاهتمام بأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتابًا.