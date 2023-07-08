أمير شاهين يكشف عن ردود أفعال الجمهور حول فيلم "مستر إكس"

أعرب الفنان أمير شاهين عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في فيلم "مستر إكس".



وقال في تصريحات تلفزيونية: "الناس في الشارع بتقول لي إني كنت لذيذ في مستر إكس، وإلهام شاهين مكنتش مصدقة، وقالت لي (ما انت كويس أهو ودمك خفيف).





وأضاف: "لما كنت بشتغل مع اختي كنت بترعب وأنا رايح الاستديو، لأن أكتر حد هتيجي عليه أنا".





وتابع: "في وقت الشغل هي مش أختي، هي الأستاذة إلهام شاهين، ولو في مشاهد مهمة كنا بنتناقش فيها ونتكلم فيها في البيت".





أبطال فيلم" مستر إكس"

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، ويضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث "مستر إكس" حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، ويحافظوا على حقوقهم كاملة في نفس الوقت.





ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات"، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.



