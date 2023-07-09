حكام مصر يطالبون بصرف المستحقات المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد يرد

صرف المستحقات المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم للحكام

طالب حكام مصر يطالبون بصرف المستحقات المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان أجمع عليه جميع الحكام صادر من كثير من الصفحات الموثقة لهم حيث طالب الحكام فيها بصرف جميع المستحقات المتأخرة لهم،وطالب بذلك حكام القطاعات وقسم رابع وثالث وثاني ودوري ممتاز وكأس الرابطه الموسم الحالي والموسم الماضي ايضا.

حكام مصر يطالبون بصرف المستحقات المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم من رئيس الوزراء

تقدم حكام مصريون داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى في الساعات الأخيرة إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، بسبب تأخر مستحقاتهم.

نص بيان الحكام لصرف مستحقاتهم

السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

السيدالدكتور وزير الشباب والرياضه

السيد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم (حكام الاتحاد المصري لكره القدم)

تحيه طيبه وبعد

نتقدم لمعاليكم بشكوي أو استغاثه

لعدم صرف المستحقات المتأخرة عن الموسم الحالي لجميع المسابقات من قطاعات وقسم رابع وثالث وثاني ودوري ممتاز وكأس الرابطه الموسم الحالي والموسم الماضي ايضا.



رغم وعود (الاتحاد المصري لكره القدم بصرف المستحقات المتأخرة عده مرات اخرهم قبل عيد الاضحي المبارك ولم يتم الصرف حتي الان)

ونظرا لما عاناه معظم حكام مصر خلال هذا الموسم من مشقه سفر وخلافه مع غلاء المعيشه

فنحن نطالب سيادتكم بالتدخل السريع لوجود حلول

لسداد مستحقات الحكام المتاخره (كاملة )دون اي اجزاء

مع العلم وجود خبير اجنبي يتقاضى بالعملة الصعبه ومع العلم ايضا إنه بيتم سداد مستحقات الحكام من الانديه بداية كل موسم فلماذا التاخير !!!

وجميع حكام مصر أداروا جميع المسابقات دون كلل أو ملل أو رفض اي مباراه طوال الموسم الحالي

ونطالب ايضا بايجاد حلول للموسم القادم بزياده البدلات

وآليه صرف من الانديه كما كان في السابق أو نظام شهري ثابت

ونحيط سيادتكم علما بإنه تقرر ذهاب مجموعه ممثله من الحكام يوم الاربعاء الساعه الواحده ظهرا امام مقر اتحاد الكرة المصري للمطالبه بحقوق الحكام المتاخره ولكم منا جزيل الشكر والعرفان مقدما.

وعد اتحاد الكرة الحكام بصرف المستحقات المتأخرة قبل نهاية الدوري

بحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن المجلس قد وعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وذلك قبل انتهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وأوضح المصدر أن الاتحاد قد أكد للحكام بأن جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم المتأخرة سيتم صرفه قبل انتهاء البطولة، مما يشكل تأكيدًا على حرص الاتحاد على تحسين الوضع المادي للحكام والالتزام بسداد مستحقاتهم في الوقت المناسب.

وأضاف المصدر: "حتى الآن، لم يتم صرف سوى مستحقات الحكام حتى الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري فقط".

وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي بجانب عدم الالتفات إلى مستحقات الحكام في مباريات بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة، مما يؤكد على أهمية تحسين الوضع المادي للحكام وضرورة سداد مستحقاتهم في الوقت المناسب.