بمساعدات عاجلة.. الإمارات تدعم متضرري الفيضانات في الصومال

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إغاثة المتأثرين من الفيضانات في دولة الصومال وقدمت لهم مساعدات غذائية عاجلة، وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر.

وعززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية لدعم المتأثرين من الفيضانات في منطقة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال، وقدمت مساعدات إغاثية عاجلة ومتنوعة لآلاف الأسر المتضررة، التي تقطعت بها السبل جراء الفيضانات الجارفة بالتعاون مع الجهات المختصة بالولاية.

وتضمنت المساعدات، التي قدمتها الهيئة الإماراتية عبر مكتبها في مقديشو، كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه المساعدات تأتي في إطار مبادراتها لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعوب الشقيقة والصديقة دون تمييز، وتعزيز قدرة تلك الشعوب على مواجهة التحديات والظروف الإنسانية الطارئة.

وأوضحت أن تحركاتها في المناطق المتضررة من الفيضانات في الصومال تحظى باهتمام كبير من قيادتها العليا، التي تتابع برامج الهلال الأحمر الميدانية في مختلف الدول والساحات، وتسعى دائما لتبني كافة المبادرات التي تصون كرامة الإنسان.

وأكدت حرصها على تنفيذ المبادرات التي تحدث فرقا في مسيرتها في مجال العمل الإنساني والتنموي، وتضيف بعدا جديدا لاستراتيجيتها في شمولية العطاء، وعدم حصره في مجالات معينة ومحدودة، مشيرة إلى تنوّع المشاريع والبرامج يوسّع مظلة المستفيدين من خدمات الهلال الأحمر إقليميا ودوليا.

وشددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أن جهودها في هذا الصدد تجسد نهجها في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والتنموي للدول والشعوب في جميع المجالات.

إلى ذلك، أعربت الأسر المتضررة من كارثة الفيضانات في الصومال والمستفيدة من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي عن شكرها وتقديرها للهيئة لوقوفها إلى جانبهم وحرصها على التخفيف من معاناتهم، ما يعبر عن مواقفها تجاه الإنسانية جمعاء؛ انطلاقا من قيمها ومبادئها التي تقوم على مساعدة الآخرين والتضامن معهم في جميع الأوقات والظروف.