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لاسترداد أمواله.. مودع يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت

عربي ودولي
بوابة الفجر

اقتحم مواطن لبناني "بنك مصر ولبنان" اليوم الإثنين، في العاصمة بيروت، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.

وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة على "تويتر" أن "المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطلب بتسلم كامل وديعته"، مبينة أن "المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة".

وفي تغريدة أخرى، أفادت بأن المودع عمر الأعور خرج  من البنك وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته وهو الآن بمخفر الباشورة. وذكرت في وقت لاحق بأنه تم الإفراج عنه.

وفي سبتمبر الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

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