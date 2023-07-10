روسيا: القضاء على 600 جندي ومرتزق في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن صد هجمات أوكرانية على عدة محاور والقضاء على أكثر من 600 جندي ومرتزق، واعتراض 5 صواريخ S-200.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية هجمات أوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

تم القضاء على 275 جنديا أوكرانيا ومرتزقا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين بالقرب من مدينة توريتسك في جمهورية دونيتسك.

على محور كراسنو ليمانسكي تم استهداف تجمعات للألوية 21 و63 و67 في دونيتسك ولوغانسك، والقضاء على 85 جنديا وتدمير مدفع أكاتسيا ذاتي الحركة.

على محور جنوب دونيتسك تم صد هجمات للعدو وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيهه.

على محور زابوروجيه تم استهداف تجمع لقوات اللواء 106 في زابوروجيه والقضاء على 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من مدافع طراز D-20.

على محور كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 65 عسكريا.

وعلى محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 30 جنديا.

تم استهداف مركز قيادة اللواء 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

وبالقرب من مدينتي نيقولاييف وكراماتورسك، تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

تم اعتراض 5 صواريخ s-200