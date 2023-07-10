عمان: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

شدد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اليوم الاثنين، على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية.

وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، إن "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".

وتابع: "ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية".

وأضاف الوزير العماني: "نرحب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون الخليجي" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.