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حرس الحدود: إحباط تهريب 475 كيلوجرامًا من القات في جازان

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، عن إحباط ضبطيتين متفرقتين، 475 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتقدر الضبطية الأولى بـ330 كيلوجرامًا، وفي الأخرى بـ145 كيلوجرامًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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