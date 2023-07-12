محمد بن راشد يدشن برنامج لتأهيل "المديرين الحكوميين" بـ30 دولة

دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين لتأهيل كفاءات إدارية حكومية في 30 دولة حول العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.. أطلقنا اليوم "البرنامج الدولي لتأهيل المديرين الحكوميين" بالتعاون مع 30 دولة حول العالم، يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل".

وأضاف: "التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة والتي تمثل رأس مال حقيقيا لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية".

ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، إلى تعزيز قدرة منتسبيه على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

ويُمكِن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الكفاءات الحكومية المتميزة من الحصول على فرص التعلم المستمر لتطوير وتحسين مهاراتهم القيادية والإدارية، ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها العالم عبر تعلم أحدث المفاهيم والأدوات الإدارية وتدريبهم على تطبيقها في أداء مهامهم بشكل أفضل، حيث يتيح البرنامج للكفاءات الحكومية المتميزة لقاءات مباشرة مع قيادات وصناع قرار في القطاعات الحيوية.

ويسعى البرنامج إلى خلق شبكة من الكفاءات الإدارية حول العالم لتبادل الخبرات ونقل المعارف وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة، بما يسهم في إثراء مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين جزء من منظومة التبادل المعرفي مع 30 دولة حول العالم لتصدير الخبرة الإماراتية في بناء الكفاءات الحكومية.

وقال إن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يهدف إلى بناء القدرات وإعداد الكفاءات الحكومية المرنة والمتميزة المرتكزة على الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل.

ويتميز البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذي يعمل على تعزيز مهارات استشراف المستقبل والقيادة بالتأثير، بالاستعانة بنخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة يعملون على تقديم تجربة استثنائية تساعد في تطوير الأداء الحكومي والسياسات والبرامج بشكل فعال.

كما يتيح البرنامج لمنتسبيه المساهمة في مشاريع استراتيجية وتحديات مبتكرة لتصميم وتطوير حلول مستقبلية، وبناء علاقات مهنية مع قادة على الصعيد المحلي والعالمي، وخوض تجارب غير مماثلة ونموذج كفاءات ذي بعد مستقبلي مبنى على أحدث الدراسات في مجال القيادة، كما يتميز البرنامج بتقديم تجارب مؤثرة تساهم في تغيير نمط حياة منتسبيه الفردية وبما يعزز رحلتهم القيادية.