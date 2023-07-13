نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

ظهرت رسميا..رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna،بناءً على توصيات السيد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، يولي الوزير أهمية كبيرة للحفاظ على جهود الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي للصف الثالث المتوسط 2023، ولذلك شدد على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بشكل سليم ودقيق في مراكز التصحيح، وذلك للحفاظ على جهود الطلاب.

ونتابع معكم عن رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 بالتفصيل، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية والإنترنت. ويمكن الوصول إلى رابط نتائج الثالث المتوسط بكل سهولة ويسر، حيث يتم إعلان النتائج تباعًا في كل محافظة فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة المواد الخاصة بالطلاب. وتتم عرض النتائج في كشوف PDF يمكن للطالب البحث عن اسمه ومدرسته لمعرفة النتائج من خلالها.

أعلنت وزارة التربية قبل أيام أنها ستقوم باعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع محافظات العراق، التي يبلغ عددها 19 محافظة. وينتظر الطلاب في هذا الصف إعلان النتائج على أمل الحصول على درجات متميزة، وخاصة الطلاب الأوائل الذين يحرصون على ترتيب مكانتهم بين أقرانهم في المدارس.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر موقع وزارة التربية، وذلك عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم.

تقسيم درجات مواد الصف الثالث متوسط

الفصلالقسمالدرجة
الفصل الثانيهيكلي24
الفصل الثالثعضلي9
الفصل الرابعالهضمي15
الفصل الخامسجهاز الدوران28
الفصل السادستنفسي13
الفصل السابعإخراج13
الفصل الثامنتناسلي7
الفصل التاسعحسي22
الفصل العاشرالجهاز العصبي5

تقسم الدرجات للمواد الإسلامية

السور10 درجات
الحديث10 درجات
المعاني5 درجات

تقسيم درجات اللغة العربية

القواعد30 درجة
الأدب والنصوص20 درجة
الإملاء5 درجات

معدلات نجاح الثالث المتوسط

تعد معدلات النجاح من العلامات التي تؤكد مدى نجاح الاختبارات في تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق أن نسبة النجاح في الامتحانات الأخيرة قد تجاوزت 90٪، وهذا مؤشر جيد للغاية.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول العراق جميع المحافظات عبر نتائجنا

ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الوزارة المبذولة في هذا الأمر، فقد تمت عملية الامتحانات بشكل جيد ودون رصد أي حالات غش في جميع محافظات العراق. ويجب أن نشيد بالجهود التي بذلها القائمون على المراقبة لضمان سير العملية بشكل سليم ودقيق.

الدرجة المئوية %التقديروزن التقدير من (4)
من 85 إلى أقل من 90 درجةجيد جدا ً مرتفع3.5
من 80 إلى أقل من 85جيد جدا ً3.0
من 75 إلى أقل من 80جيد مرتفع2.5
من 70 إلى أقل من 75جيد2.0
  • الاجتياز في مادة الرياضيات بنسبة النجاح 40٪، ونسبة النجاح 28٪ إذا كان الطالب نجح في جميع المواد.
  • بالنسبة لموضوع التاريخ الحد الأدنى لدرجة اجتياز المادة هو 40٪.
  • أما الموضوع العربي بنسبة النجاح في مادة اللغة العربية هي 50٪.
  • ونسبة النجاح في وموضوع الدين 50٪.
  • وأما المواد العلمية والاجتماعية الأخرى فهى بنسبة نجاح 40٪.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

معايير النجاح في الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث المتوسط، التي عقدت في مطلع الشهر الجاري وانتهت في 17 يونيو 2023، حددت الوزارة معايير النجاح والتفوق التي يجب على الطلاب الالتزام بها، وذلك ليس فقط في هذه المرحلة ولكن في جميع المراحل التعليمية.

ومن بين أهم هذه المعايير تحقيق الطالب للنتائج المطلوبة والمتوقعة في الامتحانات، وتحديد الأهداف الشخصية والمهنية والعمل على تحقيقها، والالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في الدروس، والاهتمام بالمذاكرة والتحضير للامتحانات، وتحسين مهارات الاتصال والتعبير والتفكير النقدي.

كما يلتزم الطالب بالقيم الأخلاقية السامية والأخلاقيات العامة، والعمل على تطوير الذات والتعلم المستمر، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والمدرسة، والتعاون مع زملائه في الصف والمدرسة لتحقيق الأهداف المشتركة.

  • الاستعداد بشكل جيد للامتحان، وعدم الاستهانة بالقاعدة المعرفية التي كونها خلال السنوات السابقة للمرحلة الحالية.
  • لا بد أن يكون لدى الطالب دافع وإرادة قوية تجعله قادرا على تحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات.
  • الاستفادة بشكل كامل من المواد الدراسية التي يدرسها ليس فقط في الحياة العلمية بل في حياته العملية أيضا.
  • التحضير الجيد والمذاكرة الجيدة للامتحان ومعرفة جميع ما تم دراسته.
  • الاستعانة بالمعلمين في معرفة بعض النقاط الغير مفهومة أو تقديم النصائح الخاصة باجتياز الاختبارات.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2023حالة النتيجةإعلان النتائج
نتائج الثالث متوسط 2023 نينوىفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 دياليفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ1خلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الكرخ 2في الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 بغدادفي الانتظارجاري الرفع
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الرصافة 1خلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الرصافة 2في الانتظارجاري الرفع
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 ميسانفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 النجفخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 ذي قارخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 القادسيةفي الانتظارجاري الرفع
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 صلاح الدينفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 واسطخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 اربيلخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023السليمانيةفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دهوكخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الانبارفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 بابلفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023البصرةفي الانتظارجاري الرفع
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 كربلاءخلال ساعاتجاري الرفع
نتائج الثالث متوسط 2023 كركوكفي الانتظارجاري الرفع
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 المثنىخلال ساعاتجاري الرفع

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

خلال الساعات المقبلة سوف يتم رفع نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق، وهم: أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط، ويمكن الاستعلام عن نتائج هذه المحافظات كما يلي:

  • الدخول إلى وزارة التربية العراقية ومتابعة الخطوات.
  • الضغط على المحافظة التابع لها الطالب.
  • إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
  • الضغط على استعلام.
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نتائجنا: رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq
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