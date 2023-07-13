ظهرت رسميا..رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna،بناءً على توصيات السيد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، يولي الوزير أهمية كبيرة للحفاظ على جهود الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي للصف الثالث المتوسط 2023، ولذلك شدد على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بشكل سليم ودقيق في مراكز التصحيح، وذلك للحفاظ على جهود الطلاب.

ونتابع معكم عن رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 بالتفصيل، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية والإنترنت. ويمكن الوصول إلى رابط نتائج الثالث المتوسط بكل سهولة ويسر، حيث يتم إعلان النتائج تباعًا في كل محافظة فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة المواد الخاصة بالطلاب. وتتم عرض النتائج في كشوف PDF يمكن للطالب البحث عن اسمه ومدرسته لمعرفة النتائج من خلالها.

أعلنت وزارة التربية قبل أيام أنها ستقوم باعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع محافظات العراق، التي يبلغ عددها 19 محافظة. وينتظر الطلاب في هذا الصف إعلان النتائج على أمل الحصول على درجات متميزة، وخاصة الطلاب الأوائل الذين يحرصون على ترتيب مكانتهم بين أقرانهم في المدارس.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر موقع وزارة التربية، وذلك عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم.

تقسيم درجات مواد الصف الثالث متوسط

الفصل القسم الدرجة الفصل الثاني هيكلي 24 الفصل الثالث عضلي 9 الفصل الرابع الهضمي 15 الفصل الخامس جهاز الدوران 28 الفصل السادس تنفسي 13 الفصل السابع إخراج 13 الفصل الثامن تناسلي 7 الفصل التاسع حسي 22 الفصل العاشر الجهاز العصبي 5

تقسم الدرجات للمواد الإسلامية

السور 10 درجات الحديث 10 درجات المعاني 5 درجات

تقسيم درجات اللغة العربية

القواعد 30 درجة الأدب والنصوص 20 درجة الإملاء 5 درجات

معدلات نجاح الثالث المتوسط

تعد معدلات النجاح من العلامات التي تؤكد مدى نجاح الاختبارات في تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق أن نسبة النجاح في الامتحانات الأخيرة قد تجاوزت 90٪، وهذا مؤشر جيد للغاية.

ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الوزارة المبذولة في هذا الأمر، فقد تمت عملية الامتحانات بشكل جيد ودون رصد أي حالات غش في جميع محافظات العراق. ويجب أن نشيد بالجهود التي بذلها القائمون على المراقبة لضمان سير العملية بشكل سليم ودقيق.

الدرجة المئوية % التقدير وزن التقدير من (4) من 85 إلى أقل من 90 درجة جيد جدا ً مرتفع 3.5 من 80 إلى أقل من 85 جيد جدا ً 3.0 من 75 إلى أقل من 80 جيد مرتفع 2.5 من 70 إلى أقل من 75 جيد 2.0

الاجتياز في مادة الرياضيات بنسبة النجاح 40٪، ونسبة النجاح 28٪ إذا كان الطالب نجح في جميع المواد.

بالنسبة لموضوع التاريخ الحد الأدنى لدرجة اجتياز المادة هو 40٪.

أما الموضوع العربي بنسبة النجاح في مادة اللغة العربية هي 50٪.

ونسبة النجاح في وموضوع الدين 50٪.

وأما المواد العلمية والاجتماعية الأخرى فهى بنسبة نجاح 40٪.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق جميع المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية results.mlazemna

معايير النجاح في الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث المتوسط، التي عقدت في مطلع الشهر الجاري وانتهت في 17 يونيو 2023، حددت الوزارة معايير النجاح والتفوق التي يجب على الطلاب الالتزام بها، وذلك ليس فقط في هذه المرحلة ولكن في جميع المراحل التعليمية.

ومن بين أهم هذه المعايير تحقيق الطالب للنتائج المطلوبة والمتوقعة في الامتحانات، وتحديد الأهداف الشخصية والمهنية والعمل على تحقيقها، والالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في الدروس، والاهتمام بالمذاكرة والتحضير للامتحانات، وتحسين مهارات الاتصال والتعبير والتفكير النقدي.

كما يلتزم الطالب بالقيم الأخلاقية السامية والأخلاقيات العامة، والعمل على تطوير الذات والتعلم المستمر، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والمدرسة، والتعاون مع زملائه في الصف والمدرسة لتحقيق الأهداف المشتركة.

الاستعداد بشكل جيد للامتحان، وعدم الاستهانة بالقاعدة المعرفية التي كونها خلال السنوات السابقة للمرحلة الحالية.

لا بد أن يكون لدى الطالب دافع وإرادة قوية تجعله قادرا على تحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات.

الاستفادة بشكل كامل من المواد الدراسية التي يدرسها ليس فقط في الحياة العلمية بل في حياته العملية أيضا.

التحضير الجيد والمذاكرة الجيدة للامتحان ومعرفة جميع ما تم دراسته.

الاستعانة بالمعلمين في معرفة بعض النقاط الغير مفهومة أو تقديم النصائح الخاصة باجتياز الاختبارات.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2023 حالة النتيجة إعلان النتائج نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 ديالي في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ1 خلال ساعات جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الكرخ 2 في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد في الانتظار جاري الرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الرصافة 1 خلال ساعات جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الرصافة 2 في الانتظار جاري الرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 ميسان في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 النجف خلال ساعات جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 ذي قار خلال ساعات جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 القادسية في الانتظار جاري الرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 صلاح الدين في الانتظار جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 واسط خلال ساعات جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 اربيل خلال ساعات جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023السليمانية في الانتظار جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دهوك خلال ساعات جاري الرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الانبار في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 بابل في الانتظار جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023البصرة في الانتظار جاري الرفع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 كربلاء خلال ساعات جاري الرفع نتائج الثالث متوسط 2023 كركوك في الانتظار جاري الرفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 المثنى خلال ساعات جاري الرفع

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

خلال الساعات المقبلة سوف يتم رفع نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق، وهم: أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط، ويمكن الاستعلام عن نتائج هذه المحافظات كما يلي: