نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية،صرح وكيل وزارة التربية، الأستاذ فلاح القيسي، في مؤتمر صحفي، بأن إعلان نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 سيتم نشره على موقع "نتائجنا" وموقع وزارة التربية العراقية قبل يوم الخميس المقبل.

وأكد القيسي أن نسب النجاح والمعدلات في الامتحانات جيدة، مما يطمئن الطلاب والطالبات. وبذلك، سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في هذا الأسبوع على الأقل. ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج في صيغة PDF.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية،أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ستُعلن في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب العراقيين في الدرجة المتوسطة الثالثة. سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

وتعد درجات الصف الثالث في المهارات الأساسية لعدد كبير من الطلاب المتواجدين في العراق، حيث تمثل تقييمًا لهم وتحديدًا لمرحلة دراسية جديدة. ومن المهم أن يتم الإعلان عن النتائج بسرعة ودقة لتسهيل عملية التحويل إلى المرحلة التالية للطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية

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كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث المتوسط الدور الأول لتكون كالتالي:-

تقسيم درجات الدور الأول مادة الاحياء: – الفصل الثاني الجهاز الهيكلي 24 درجة. – الفصل الثالث الجهاز العضلي 9 درجات. – الفصل الرابع الجهاز الهضمي15 درجة. – الفصل الخامس جهاز الدوران 28 درجة. – الفصل السادس جهاز التنفسي 13 درجة. – الفصل السابع جهاز الاخراج 15 درجة. – الفصل الثامن جهاز التناسلي 7 درجات. – الفصل التاسع جهاز العصبي 5 درجات. – الفصل العاشر اعضاء الحس 22 درجة. تقسيم درجات مادة الاسلامية: – السور 10 درجات. – الأحاديث 10 درجات. – المعاني 5 درجات. تقسيم درجات مادة اللغة العربية: – القواعد 30 درجة. – الأدب والنصوص 20 درجة. – الأملاء 5 درجات. – الأنشاء 20 درجة. تقسيم درجات مادة اللغة الانكليزية: – القطعة الخارجية 15 درجة. – قطع الكتاب 10 درجات. -قطع الأدبية 10 درجات. – القواعد 20 درجة. – تعاريف، ربط، تسقيط 15 درجات – التنقيط 5 درجات. – الاملاء 10 درجات. – الانشاء 15 درجة. تقسيم درجات مادة الكيمياء: – الفصل الأول 20 درجة. – الفصل الثاني من 15- 20 درجة. – الفصل الثالث 15 درجة. – الفصل الرابع 20 درجة. – الفصل الخامس 18 درجة. – الفصل السادس 20 درجة. – الفصل السابع 10 درجات. – الفصل الثامن 10 درجات. تقسيم درجات مادة الفيزياء: – الفصل الأول 16 درجة. – الفصل الثاني 10 درجات. – الفصل الثالث 20 درجة. – الفصل الرابع 10 درجات. – الفصل الخامس 12 درجة. – الفصل السادس 18 درجة. – الفصل السابع 14 درجة. – الفصل الثامن 12 درجة. – الفصل التاسع 8 درجات. تقسيم الدرجات مادة رياضيات: – الفصل الأول 50 درجة. – الفصل الثاني 40 درجة. – الفصل الثالث 50 درجة. تقسيم الدرجات مادة الاجتماعيات – الجغرافية 40 درجة. – التاريخ 40 درجة. – الوطنية 20 درجة.

خطوات الحصول على نتائج الجولة المتوسطة الثالثة 2023

الوصول إلى الموقع وزارة التربية العراقية .

. يمكننا أيضا الوصول إلى موقع نتائجنا المخصص لنتائج الطلاب.

يتم اختيار رمز الاستعلام عن نتائج المتوسط الثالث في العراق في الجولة الأولى.

بعد ذلك، يتم إدخال رقم امتحان الطالب مباشرة.

من خلال النقر على أيقونة سوف تحصل على النتيجة.

ستظهر النتيجة أمامنا وسوف نتأكد من صحة البيانات.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق

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عزيزي القارئ، يقدم لكم موقعكم الموقر كل ما هو جديد بشأن موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023، التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في محافظات العراقية،، يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 على شكل ملف PDF، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجتك.

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