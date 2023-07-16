عاجل| تدفقات دولارية على البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم دخول أجنبي قوي لشراء الاسهم المصرية، بعد فترة من سيطرة المبيعات عليهم.

واقبل الاجانب شراء قوي على الاسهم المصرية خلال منتصف التعاملات اليوم، حيث بلغ حجم مشترايتهم من الأسهم نحو 7.7 مليون جنيه في ساعات قليلة.

وجاءت مشتريات الأجانب اليوم بالبورصة بعد فترة من البيع القوي، بسب تخوفات من عدم توفر العملة الصعبة، حيث طمأنت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الاخيرة المستثمرون بشأن قدرة مصر على حل أزمة العملة الصعبة كاشفا عن تطورات الاخيرة في برنامج الطروحات الحكومية والذي سيدعم قدرة مصر من تعزيز مواردها الدولارية لسد الفجوة الدولارية.

وبدعم من مشتريات الاجانب، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي “ إيجي أكس 30” بنسبة 0.41% إلى 17413 نقطة.

وأستقر سعر صرف الدولار بالبنوك خلال منتصف التعاملات اليوم حول مستويات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بالبنك المركزي، و30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع بالبنك الاهلي ومصر

ووفقا لتقرير الاسبوعي لليورصة، فقد سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية الاسبوع الماضي بقيمة 251 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 21.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ صافي بيع الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.494 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.860 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.