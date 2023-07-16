نتائج توجيهي فلسطين 2023

نتائج توجيهي فلسطين 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم..استعلم (برقم الجلوس)،تعتبر نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023 حدثًا هامًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، إذ تحدد هذه النتائج مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. ويشعر الطلاب بالقلق والتوتر وهم ينتظرون النتائج ويبحثون باستمرار عن كيفية الاستعلام عنها. ولذلك، سوف نتعرف في هذا المقال على الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على الإنترنت. وبعد ذلك، يجب عليهم اختيار خيار "الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة" وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم. ومن ثم، يمكنهم الضغط على زر البحث للحصول على نتائج توجيهي فلسطين 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم..استعلم (برقم الجلوس).

ويجب الإشارة إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع التحول الرقمي الحالي في الدولة الفلسطينية، وتهدف إلى تيسير العملية للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج توجيهي فلسطين 2023

نتائج توجيهي فلسطين 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس 20 يوليو 2023.

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وسيتم نشر نتائج توجيهي 2023 في فلسطين على موقع الوزارة الإلكتروني (psge.ps)، كما سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية من قِبَل شركات الاتصالات. يجدر بالذكر أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) موزعين على النحو التالي:

الفرع العلمي 24540. الفرع الأدبي 54641. فرع الريادة والأعمال 3917. الفرع الشرعي 1242. الفروع المهنية 3486.

موعد نتائج توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن إمكانية استعلام الطلاب عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاطلاع على جميع العلامات الخاصة بهم عبر الكشف الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة