نتائج توجيهي فلسطين 2023

نتائج توجيهي فلسطين 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم..استعلم (برقم الجلوس)

تقارير وحوارات
نتائج توجيهي فلسطين
نتائج توجيهي فلسطين 2023

نتائج توجيهي فلسطين 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم..استعلم (برقم الجلوس)،تعتبر نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023 حدثًا هامًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، إذ تحدد هذه النتائج مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. ويشعر الطلاب بالقلق والتوتر وهم ينتظرون النتائج ويبحثون باستمرار عن كيفية الاستعلام عنها. ولذلك، سوف نتعرف في هذا المقال على الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على الإنترنت. وبعد ذلك، يجب عليهم اختيار خيار "الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة" وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم. ومن ثم، يمكنهم الضغط على زر البحث للحصول على نتائج توجيهي فلسطين 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم..استعلم (برقم الجلوس).

ويجب الإشارة إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع التحول الرقمي الحالي في الدولة الفلسطينية، وتهدف إلى تيسير العملية للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج توجيهي فلسطين 2023

نتائج توجيهي فلسطين 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس 20 يوليو 2023.

  1. القدس
  2. غزة
  3. رام الله
  4. نابلس
  5. جنين
  6. بيت لحم
  7. الخليل
  8. طولكرم
  9. طوباس
  10. قلقيلية
  11. سلفيت
  12. بيت حانون
  13. دير البلح
  14. خانيونس
  15. رفح

وسيتم نشر نتائج توجيهي 2023 في فلسطين على موقع الوزارة الإلكتروني (psge.ps)، كما سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية من قِبَل شركات الاتصالات. يجدر بالذكر أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) موزعين على النحو التالي:

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس الدورة الأولي psge.ps

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917.

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

موعد نتائج توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن إمكانية استعلام الطلاب عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاطلاع على جميع العلامات الخاصة بهم عبر الكشف الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة

  • نتوجه للدخول على الموقع المخصص لوزارة التربية الفلسطينية بالنقر من هنا.
  • ندون اسم الطالب مع رقم جلوسه الذي يتراوح من 6 حتى 8 أرقام.
  • نختار الشعبة سواء علمي أو أدبي.
  • ونختار كذلك الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة الفلسطينية.
  • ننتظر لوقت قليل حتى تظهر النتائج الخاصة بالتوجيهي في فلسطين.
نتائج توجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في فلسطين موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موعد نتائج توجيهي 2023 الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة نتائج التوجيهي توجيهي فلسطين التوجيهي نتائج توجيهي توجيهي فرحة التوجيهي نتائج التوجيهي 2022 اعلان نتائج توجيهي لحظة ظهور نتائج التوجيهي فرحة طلاب التوجيهي فلسطين نتائج توجيهي فلسطين نتائج توجيهي 2023 شرح منهاج التوجيهي توجيهي 2022 فرحة نجاح التوجيهي احتفالات التوجيهي دحية التوجيهي نتائج التوجيهي 2023 فلسطين نتائج التوجيهي العامه 2023 لحظة نتائج التوجيهي القدس غزة رام الله نابلس جنين بيت لحم الخليل طولكرم طوباس قلقيلية سلفية بيت حانون دير البلح خانيونس رفح
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة دجوكوفيتش ضد ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023

أهداف مباراة الأهلي اليوم

عاجل.. الزمالك يضرب الأهلي وبيراميدز ويحسم صفقة نارية

أهداف مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الأحد 16/7/2023 في الدوري المصري

صفقة ستهز مصر.. هل تحرك الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك؟

أهداف مباراة الزمالك ضد فاركو اليوم الأحد 16/7/2023 في الدوري المصري

عاجل.. نجم الزمالك يرحل نهائيا عن القلعة البيضاء

عاجل.. أول قرار من أوسوريو بعد ختام الزمالك لمباريات الدوري