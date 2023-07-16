مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع ، يستعد فريق النادي الأهلي بقيادة مدربه “مارسيل كولر” كي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه “شوقي غريب”، وذلك على هامش منافسات الجولة الرابعة والثلاثين “الأخيرة” من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2023/2022

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم الأحد، الموافق 16-7-2023، والتي تقام على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة 34 من عمر منافسات الدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

سيكون الفريق الأول لنادي الأهلي زائرًا صعبًا لفريق المقاولون العرب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد 16-7-2023، في استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

توج النادي الأهلي رسميًا بلقب بطولة الدوري المصري بعد فوز نادي سيراميكا كليوباترا على نادي بيراميدز يوم الاثنين الماضي. وبهذا الفوز، يحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، بعد غياب موسمين حققهما نادي الزمالك.

يدخل المقاولون العرب المباراة بهدف تحسين مركزهم في ترتيب الدوري المصري، حيث يحتلون المركز السابع برصيد 44 نقطة. تم تحديد الأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية وتحديد الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل. تشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 16 يوليو 2023

تنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر- مكة- السعودية، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي- دبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 16-7-2023

مجموعة قنوات اون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتخصص قناة اون سبورت لنقل أحداث مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

تأجلت عدة مباريات لفريق الأهلي بسبب انشغاله ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصد لقبها على حساب الوداد المغربي في النهائي، وخاض حتى الآن 30 مباراة، وبخلاف مباراة اليوم أمام المقاولون يتبقى للنادي الأهلي 3 مباريات.

مباراة الأهلي ضد حرس الحدود: 8.30 مساء يوم الأربعاء المقبل 19-7-2023، مؤجلة من الجولة الـ33، وتقام على ارض استاد القاهرة.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي: 8.30 مساء يوم الأحد 23-7-2023، مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، استاد الدفاع الجوي.

مباراة المصري البورسعيدي ضد الأهلي: 8.30 مساء يوم الأحد 26-7-2023، مؤجلة من الجولة الثلاثين، استاد الجيش ببرج العرب.

أنهى فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته في مساء السبت الماضي على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون | اضغط هنــــا

قدم المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل بدء التدريب الجماعي، بهدف شرح بعض الجوانب الفنية المهمة للمباراة.

قام لاعبو الأهلي بأداء تمارين بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس إندويا.

قام مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون بتنفيذ تدريبات مكثفة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء خلال المران الجماعي.

اختتم المدير الفني مارسيل كولر تدريب الفريق بتنفيذ تمارين قوية تمت مشاركة اللاعبين فيها في ثلاث فرق.