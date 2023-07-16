تباطئ معدل التضخم في السعودية يسجل 2.7% في يونيو 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

سجل معدل التضخم في السعودية تباطئ ليصل إلى 2.7% في يونيو 2023 من 2.8% المسجلة في مايو أيار، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أكبر زيادة سنوية، حيث ارتفع بنسبة 9.1%، متبوعًا بقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.3% ثم التعليم بنسبة 3% والترفيه والثقافة بنسبة 2.6% وتأثيت وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3% ثم النقل بنسبة 1.6% والأغذية والمشروبات بنسبة 1%.

وسجل قسم الملابس والأحذية أكبر تراجع على أساس سنوي بنسبة 2.9% والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.3%، كما تراجع قسم الاتصالات بنسبة 0.7% والصحة بنسبة 0.6% والسلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.1%.

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