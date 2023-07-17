المركزي: 10 تريليونات جنيه معاملات مالية تمت بالقنوات الرقمية خلال العام الحالي

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إن عدد وقيم المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية في مصر ارتفعت إلى ما يقرب من 10 تريليونات جنيه خلال العام الحالي بنمو نسبته 46% عن العام الماضي.

وأوضح نصر - في جلسة نقاشية عقدت اليوم على هامش قمة سيملس شمال إفريقيا 2023 التي تعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية وتستمر لمدة يومين - أن هذه الزيادة تعكس جهود البنك المركزي المصري وتضافر جميع جهات الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي النقد وتعزيز المعاملات الالكترونية.

وأضاف أن بطاقات ميزة قد شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2019، حيث تزايد عدد بطاقات ميزة المصدرة من البنوك لتبلغ ما يزيد عن 33 مليون بطاقة علي مستوي الدولة من أصل 58 مليون بطاقة.

وأوضح أن نقاط البيع الإلكترونية قد إرتفعت عن عام 2018 من 68 ألف ماكينة لتسجل حاليا اكثر من مليون نقطة بيع إلكترونية، حتي نهاية الربع الأول للعام الحالي، كما إرتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية وعدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.

وأشار المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن عدد العمليات الشهرية للهاتف المحمول قفزت إلى نحو 85 مليون عملية بإجمالي قيم معاملات تخطت 100 مليار جنيه، بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 150% عن ذات الشهر بالعام الماضي وهو ما يؤكد اعتماد المواطن على الخدمة في معاملاته اليومية ومؤشر على تحقيق الشمول المالي الرقمي الذي نسعى لتحقيقه.

ولفت إلى إزدياد عدد مستخدمي تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية /إنستا باي/ بشكل كبير، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التي تمت من خلاله في الفترة من مارس 2022 حتي نهاية شهر يونيو 2023 بقيمة نحو 300 مليار جنيه منها أكثر من 250 مليار جنيه تم تحقيقها خلال أخر 6 اشهر والذي بدوره يعبر عن زيادة إقبال المواطنين علي الخدمة الجديدة والتي تحقق نجاح غير مسبوق منذ اطلاقها.