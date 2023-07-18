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ارتفاع وفيات جماعة دينية لأكثر من 400 في كينيا لهذا السبب

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت مسؤولة محلية في المنطقة الساحلية رودا أونيانشا، عن ارتفع عدد ضحايا صيام وامتناع كامل عن الطعام، مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 403 شخصًا.

وقالت المسؤولة المحلية، إن فريقًا للطب الشرعي، قام بنبش 12 جثة، ليرتفع عدد الضحايا المؤكدة بسبب هذا النوع من الصيام إلى 403 شخصًا.

وأعلنت أن "عمليات النبش ستتواصل الثلاثاء مع بحث المحققين عن مزيد من المقابر الجماعية في الغابة، حيث عثر على أولى الضحايا في أبريل الماضي".

وأظهرت عمليات تشريح أجرتها الحكومة، أن الصيام كان السبب الرئيس للوفاة، في حين أن عددًا من الضحايا من بينهم أطفال، تعرَّضوا للخنق أو الضرب أو الاختناق.

ويواجه زعيم الطائفة بول نثينغي ماكنزي تهمًا عدة في القضية المروعة، منها دفع أتباعه إلى الموت بدعوى أن "الصيام هو الطريق الوحيد إلى الله".

وأثيرت تساؤلات بشأن كيفية تمكن ماكنزي، وهو أب لسبعة أبناء، من الإفلات من أجهزة تطبيق القانون رغم سوابقه القانونية؛ ما دعا الرئيس وليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وفريق عمل لمراجعة الأنظمة التي تحكم الهيئات الدينية.

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