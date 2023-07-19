عاجل .. أسباب أنقطاع الكهرباء عن مدن ومحافظات مصر لعدة ساعات

شهدت عدة مناطق في المحافظات خلال اليومين الماضيين انقطاعًا في إمداد الكهرباء، حيث اشتكى العديد من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وبعض أجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. يتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في جنوب الصعيد.

في الساعات الماضية، استدعى انقطاع الكهرباء تساؤلات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي. تمتلئ معدلات البحث على جوجل تريند بالترتيب بمحافظات مثل قنا وأسوان والأقصر والمنيا والفيوم وأسيوط والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد.

تأثرت عدد من المحافظات في اليومين الماضيين بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء. ومن بين تلك المحافظات، فإن سيناء وأسوان والقليوبية والفيوم وبورسعيد والقاهرة الكبرى كانت الأبرز، أعلنت شركات الكهرباء التابعة لتلك المحافظات أن الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية، مما تسبب في حدوث أعطال فجائية وتوقفها عن العمل.

يعود انقطاع مياه الشرب في نفس الوقت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائي إلى عدة أسباب.

تسببت انقطاع الكهرباء في توقف ضخ محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وكان أحد هذه المحطات التي توقف ضخ المياه عن 6 مدن، وهي: بدر - القاهرة الجديدة - العبور - العبور الجديدة - السلام والنهضة، كما تسبب هذا الانقطاع في انخفاض الضغوط في بعض المناطق بالمدينة وانقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضًا.

سبب قطع الكهرباء بالمدن والمحافظات

وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء أن الأزمة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة أول أمس ولبعض ساعات اليوم بسبب انخفاض إمدادات الغاز لوحدات تحويل الكهرباء، مما تسبب في توقف هذه الوحدات وخروجها مؤقتًا عن الخدمة.

حسب مصادر شركات الكهرباء في المحافظات، يعود انقطاع التيار الكهربائي إلى قرار الجهات المسئولة عن مرافق الكهرباء بتخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تعاني زيادة في معدلات التشغيل خلال فترة الذروة. ترتفع درجات الحرارة في هذه المناطق، مما يدفع المواطنين إلى تشغيل التكييف ووسائل التبريد الأخرى.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

بالرغم من التصريحات السابقة، صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن شبكة الكهرباء لديها القدرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة في استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تشهد تحسنًا إيجابيًا في قطاع الكهرباء.

في تصريحاته السابقة، أشار حمزة إلى وجود تنسيق بين وزارة الكهرباء والمحليات بهدف البدء في تنفيذ خطة محكمة لتقليل استهلاك الكهرباء من خلال فصل التيار الكهربي عن المباني الحكومية في جميع الهيئات والوزارات والمحافظات فقط بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

ووفقًا للبيانات المعلنة من وزارة الكهرباء، ازدادت الأحمال الكهربائية ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأعوام السابقة، بلغت 34650 ميجاوات، مع الاستمرار في العمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية.

أعلنت الوزارة أيضًا أن درجات الحرارة المرتفعة والاحتياج المتزايد للكهرباء قد أدى إلى تحقيق أعلى حمولة كهربائية خلال ساعة الذروة، وبلغت 34650 ميجاوات، وهذا لأول مرة في التاريخ السابق.

وصرحت وزارة الكهرباء سابقًا أيضًا بأنها لا تعتزم تقليص الاستهلاك، بعد أن نجحت الدولة في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء وزيادة إنتاجها بما يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى تأمين احتياطي من الكهرباء يستجيب لكل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار أو تقليل الاحمال الكهربائية، كما أشارت إلى توفر فرق طوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال أو مشاكل طارئة.

تسعى استراتيجية محددة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، ويولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء واستغلال ثروات مصر الطبيعية، خاصة المصادر الجديدة والمتجددة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر حتى تصل إلى 42٪ بحلول عام 2035، وتحقيق هذه النسبة بحلول عام 2030.

عبّر الصحفي أحمد موسى عن طلبه لمجلس الوزراء العربي بأن يصدر بيانًا صريحًا حول انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق، على مدار الأيام السابقة.

وفي تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي عُرض على قناة "صدى البلد" مساء يوم الثلاثاء، أعلن أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في العديد من المناطق، مثل الشروق وأكتوبر والهرم وعدة محافظات مختلفة من بينها الدقهلية والغربية.



وأشار إلى أنه تلقى رسائل وشكاوى من المواطنين بشأن انقطاع التيار الكهربائي، وعلق قائلا: "لم ننتهِ من هذه المشكلة! ليس من الجائز أن نخرج ونخبر الناس لماذا يتم تخفيف الأحمال في بعض المناطق، لفترات تمتد إلى ساعتين وثلاث ساعات وربما أكثر من ذلك".



وأشير إلى أن هذا لم يحدث في وقت ليس ببعيد، وأكدت أهمية خروج الحكومة لتوضيح السبب وخاصة مع تحقيق مصر فائضًا في الطاقة الكهربائية.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث دومًا الحكومة على الاستجابة والتفاعل مع المواطنين في حال حدوث أي مشكلة، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية، وأشار إلى أن عدم الاستجابة يؤدي إلى تفشي الشائعات عبر وسائل الإعلام المعادية.