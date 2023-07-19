كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وكارلسروه يلا شوت بث مباشر اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة ليفربول وكارلسروه يلا شوت بث مباشر اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة ليفربول وكارلسروه يلا شوت بث مباشر اليوم في اللقاء الودي ، ينزل ليفربول أرضية ملعب وايلد بارك ستاديون لمواجهة كارلسروه، مساء اليوم الأربعاء 19 يوليو، ضمن تحضيرات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وكارلسروه بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة كارلسروه ضد ليفربول على الهواء عبر قناة ليفربول عبر اليوتيوب.

يخوض ليفربول معسكرًا تدريبًا قوي في الفترة الأخيرة من أجل التحضير الجيد للموسم الجديد والتركيز العالي بعدما كان الموسم الماضي سيء بالنسبة له، حيث سيعمل الفريق على تصحيح الأخطاء ودغم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل.

وكان ليفربول قد تمكن من التعاقد حتى اللحظة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع لاعبين خط وسط وهم: أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

وأنهى الريدز استعداداته لأول مباراة ودية له أمام الخصم الألماني بتركيز وبمعنويات مرتفعة للغاية، حيث يرغب الفريق بقيادة المدير الفني يورجن كلوب الظهور بشكل مميز يليق بهم أملًا بأن يحقق الفوز.

وبدوره، فإن كارلسروه الألماني يدرك صعوبة المباراة نظرًا لقوة الخصم، ولكن سيحاول الفريق بذل أقصى جهد ممكن اليوم لتقديم أداء جيد يحاول من خلاله الخروج بنتيجة إيجابية.

وقام ليفربول خلال الفترة الماضية بتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بعدد من الصفقات وتحديدًا في خط الوسط أبرزها أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول في ألمانيا مواجهتين وديتين أمام نادي كارلشروهر وجرويتر فورت.

وجاء تشكيل ليفربول أمام كارلسروه كالتالي:

أعلن يوجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كارلسروه الألماني، في أول مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ألكسندر أرنولد، كلارك، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، محمد صلاح، داروين نونيز.

ويواصل محمد صلاح استعداداته لخوض موسمه التاسع فى الدوري الإنجليزي حيث قضى 8 مواسم سابقة بقميص فريقى تشيلسى وليفربول.

وأعلن ليفربول قائمته المسافرة إلى ألمانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد والتى شهدت غياب فابينيو، ويبدو أن انضمام فابينيو لاعب ليفربول إلى اتحاد جدة أصبح قريبًا أكثر من أى وقت مضى.

وتأتي مباراة اليوم الودية في إطار المعسكر الإعدادي الذي يقيمه ليفربول في ألمانيا استعدادا للموسم الكروي الجديد والذي يبحث من خلاله الريدز عن الظهور بشكل مميز.

ويخوض الفريق الأول بنادي ليفربول تحت قيادة مديره الفني يورجن كلوب العديد من المباريات وذلك استعدادًا لمواجهة تشيلسي في افتتاح مباريات الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس المقبل.

موعد مباراة ليفربول ضد كارلسروه مع محمد صلاح

نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.